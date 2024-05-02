Неожиданные результаты: пищевые привычки древних марокканцев оказались не такими, как считалось

Исследовав изотопы цинка в эмали древних жителей Марокко, археологи сделали неожиданное открытие. Оказалось, что доземледельческие марокканцы питались не только мясом.

Related video

Долгое время считалось, что ранние человеческие общества выживали преимущественно благодаря мясу. Однако недавнее исследование, проведенное в Марокко, свидетельствует о преимуществе растительной пищи более 15 000 лет назад, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии, Тулузского института геологии и окружающей среды во Франции и Национального института археологии и наследия в Марокко объединили усилия, чтобы исследовать пищевые привычки охотников-собирателей, связанных с иберомаунтийской культурой в марокканской пещере Тафоральт. Их выводы предоставляют доказательства того, что эти древние народы питались преимущественно растительной пищей задолго до того, как в регионе начали заниматься сельским хозяйством.

Фото: Heiko Temming

Анализируя изотопы в зубной эмали, а также проводя различные химические анализы человеческих и животных останков, исследователи обнаружили, что эти древние охотники-собиратели потребляли значительное количество растений, включая средиземноморские виды, такие как желуди, кедровые орехи и дикие бобовые. Это открытие бросает вызов традиционному представлению о первобытных людях как преимущественно плотоядных и свидетельствует о более сбалансированной диете, чем считалось ранее.

Кроме того, исследование предполагает, что растительная пища играла определенную роль в рационе младенцев, возможно, служа продуктами для отлучения от груди. Этот вывод открывает новые пути для понимания питания ранних людей и бросает вызов имеющимся предположениям о практике отлучения от груди в древних обществах.

Эти открытия побуждают нас переосмыслить развитие сельского хозяйства в Северной Африке. Зинеб Мухтахид, ведущий автор исследования, отметил важность понимания различных стратегий выживания древних людей.

Это исследование также знаменует собой важную веху в научной методологии, поскольку оно впервые использует изотопы цинка в эмали для исследования рациона древних африканских народов. Это открывает перспективы для дальнейших исследований эволюции и адаптации человека, особенно в таких регионах, как Северная Африка.

Важно

Ученые обнаружили необычные родственные связи аварских сообществ в Карпатском бассейне (фото)

В будущем исследовательская группа планирует расширить свои исследования на другие палеолитические стоянки в Северной Африке. Таким образом они надеются раскрыть больше тайн о жизни наших предков и их путь к современной цивилизации.

Ранее Фокус писал о затопленном мире мезолитической стоянки. Археологи проводят исследования, пока сама стоянка еще не исчезла.

Также мы писали о следах древних людей, которые обнаружили в лавовой трубе в Саудовской Аравии. Открытие произошло на лавовом поле Харрат Хайбар.