Неочікувані результати: харчові звички древніх марокканців виявилися не такими, як вважалося

Дослідивши ізотопи цинку в емалі давніх жителів Марокко, археологи зробили неочікуване відкриття. Виявилося, що доземлеробські марокканці харчувалися не лише м’ясом.

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Довгий час вважалося, що ранні людські суспільства виживали переважно завдяки м'ясу. Однак нещодавнє дослідження, проведене в Марокко, свідчить про перевагу рослинної їжі понад 15 000 років тому, пише Arkeonews.

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Учені з Інституту еволюційної антропології Макса Планка в Німеччині, Тулузького інституту геології та навколишнього середовища у Франції та Національного інституту археології та спадщини в Марокко об'єднали зусилля, щоб дослідити харчові звички мисливців-збирачів, пов'язаних з іберомаунтійською культурою в марокканській печері Тафоральт. Їхні висновки надають докази того, що ці стародавні народи харчувалися переважно рослинною їжею задовго до того, як в регіоні розпочали займатися сільським господарством.

Фото: Heiko Temming

Аналізуючи ізотопи в зубній емалі, а також проводячи різні хімічні аналізи людських і тваринних останків, дослідники виявили, що ці стародавні мисливці-збирачі споживали значну кількість рослин, включаючи середземноморські види, такі як жолуді, кедрові горіхи та дикі бобові. Це відкриття кидає виклик традиційному уявленню про первісних людей як переважно м'ясоїдних і свідчить про збалансованішу дієту, ніж вважалося раніше.

Окрім того, дослідження припускає, що рослинна їжа відігравала певну роль у раціоні немовлят, можливо, слугуючи продуктами для відлучення від грудей. Цей висновок відкриває нові шляхи для розуміння харчування ранніх людей і кидає виклик наявним припущенням про практику відлучення від грудей у стародавніх суспільствах.

Ці відкриття спонукають нас переосмислити розвиток сільського господарства в Північній Африці. Зінеб Мухтахід, провідний автор дослідження, наголосив на важливості розуміння різноманітних стратегій виживання стародавніх людей.

Це дослідження також знаменує собою важливу віху в науковій методології, оскільки воно вперше використовує ізотопи цинку в емалі для дослідження раціону давніх африканських народів. Це відкриває перспективи для подальших досліджень еволюції та адаптації людини, особливо в таких регіонах, як Північна Африка.

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У майбутньому дослідницька група планує розширити свої дослідження на інші палеолітичні стоянки в Північній Африці. Таким чином вони сподіваються розкрити більше таємниць про життя наших предків та їхній шлях до сучасної цивілізації.

Раніше Фокус писав про затоплений світ мезолітичної стоянки. Археологи проводять дослідження, поки сама стоянка ще не зникла.

Також ми писали про сліди стародавніх людей, які виявили у лавовій трубі в Саудівській Аравії. Відкриття відбулося на лавовому полі Харрат Хайбар.