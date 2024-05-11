Древнеегипетская мумия, попавшая в австралийскую школу: ученые воссоздали ее лицо (фото)

В записке столетней давности артефакт просто называли частью настоящей египетской мумии, оставляя его происхождение окутанным тайной.

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В библиотеке одной из австралийских школ в Новом Южном Уэльсе сотню лет хранилась древнеегипетская мумифицированная голова. Недавно ученым удалось воссоздать лицо женщины, жившей тысячи лет назад, пишет Live Science.

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Подаренная школе в 1915 году, мумифицированная голова оставалась неизвестной до недавнего времени, пока она не приобрела популярность благодаря освещению в СМИ и подкастам.

В записке столетней давности артефакт просто называли частью настоящей египетской мумии, оставляя его происхождение окутанным тайной. Дженнифер Манн, судебный скульптор из Викторианского института судебной медицины, возглавила реконструкцию лица мумии.

Дженнифер Манн также работала над реконструкциями лиц из других исторических реликвий, в частности над реконструкцией головы древнеегипетской женщины по имени "Меритамун" Фото: Paul Burston

Сначала исследователи использовали компьютерную томографию (КТ) для создания цифровой модели черепа. Затем этот цифровой проект воплотили в жизнь с помощью 3D-печати, что позволило Манн тщательно изготовить реалистичную реконструкцию.

В результате получилось реалистичное изображение пожилой египтянки, дополненное деталями, отражающими греко-римский период, в котором она жила.

Фото: Jennifer Mann

Анализ, проведенный университетами Австралии и Италии, открыл подробности о женщине. По оценкам, на момент смерти ей было от 50 до 60 лет, и она жила в греко-римскую эпоху в Египте, на что указывают вкрапления золота, украшающие ее мумифицированные останки. Этот период, охватывающий 332 г. до н. э. — 395 г. н. э., был временем использования сусального золота в процессе мумификации.

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Дженнифер Манн в дальнейшем планирует реконструкцию лиц черепов, найденных в Геркулануме, городе, уничтоженном извержением Везувия в 79 году нашей эры.

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