Пошел дальше учителя: как древнегреческий философ стал первым в мире синоптиком

Теофраста, древнегреческого философа, можно считать первым из известных синоптиков из-за его труда "О приметах". В этой книге он собрал все известные признаки изменения погоды, которые существовали в его времена.

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В древности, задолго до спутников и радаров, философ Теофраст размышлял не только над великими вопросами жизни, но и над тайнами погоды. Он родился около 372 года до н. э. в Эресе, на острове Лесбос, был учеником великого Аристотеля, а некоторые считают его первым синоптиком в мире, пишет GreekReporter.

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Понимание погоды означало наблюдение за небом и наблюдение за тонкими намеками природы. Теофраст делал именно так. Его книга "О приметах", написанная более двух тысячелетий назад, была попыткой собрать всю метеорологическую мудрость своей эпохи в одном труде.

В то время как его наставник Аристотель теоретизировал о погодных закономерностях в своей книге "Метеорология", Теофраст применил практический подход, предлагая рекомендации по прогнозированию погоды, что сделало его, возможно, первым в истории синоптиком.

Одна из ключевых идей Теофраста заключалась в том, что погода часто колеблется, как маятник, когда за одним состоянием следует его противоположность. Например, после мокрой зимы, приходит сухая весна, а сухой май предвещает дождливый июнь.

В своих наблюдениях Теофраст тщательно задокументировал многочисленные признаки, которые предвещали изменения погоды. Некоторые из них были простыми, как, например, красноватое небо на рассвете, которое часто сигнализировало о дожде в течение трех дней. Другие были более непонятными, как, например, полеты журавлей, предсказывавшие ясную погоду.

Вот некоторые из погодных подсказок Теофраста:

Красное небо на рассвете или закате? Дождь может быть на горизонте в течение трех дней.

Солнце заходит или восходит в облаках? Вероятен дождь.

Птицы ведут себя странно? Вороны издают необычные звуки? Это также может быть признаком приближения дождя.

Животные ведут себя странно? Собаки катаются по земле или овцы роют ямы и прижимаются друг к другу? Приготовьтесь к ветру или буре.

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Теофраст не останавливался на прогнозировании погоды. Он был эрудитом, углубляясь в различные сферы — от метафизики до ботаники. Его часто называют отцом ботаники за его обширные исследования растений.

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