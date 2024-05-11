Пішов далі за вчителя: як давньогрецький філософ став першим у світі синоптиком

Теофраста, давньогрецького філософа, можна вважати першим із відомих синоптиків через його працю "Про прикмети". У цій книзі він зібрав всі відомі ознаки зміни погоди, які існували у його часи.

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У давнину, задовго до супутників і радарів, філософ Теофраст роздумував не лише над великими питаннями життя, а й над таємницями погоди. Він народився близько 372 року до н. е. в Ересі, на острові Лесбос, був учнем великого Аристотеля, а дехто вважає його першим синоптиком у світі, пише GreekReporter.

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Розуміння погоди означало спостереження за небом і спостереження за тонкими натяками природи. Теофраст робив саме так. Його книга "Про прикмети", написана понад два тисячоліття тому, була спробою зібрати всю метеорологічну мудрість своєї епохи в одній праці.

У той час як його наставник Аристотель теоретизував про погодні закономірності у своїй книзі "Метеорологія", Теофраст застосував практичніий підхід, пропонуючи рекомендації щодо прогнозування погоди, що зробило його, можливо, першим в історії синоптиком.

Одна з ключових ідей Теофраста полягала в тому, що погода часто коливається, як маятник, коли за одним станом слідує його протилежність. Наприклад, після мокрої зими, приходить суха весна, а сухий травень віщує дощовий червень.

У своїх спостереженнях Теофраст ретельно задокументував численні ознаки, які віщували зміни погоди. Деякі з них були простими, як, наприклад, червонувате небо на світанку, яке часто сигналізувало про дощ протягом трьох днів. Інші були більш незрозумілими, як, наприклад, польоти журавлів, що пророкували ясну погоду.

Ось деякі з погодних підказок Теофраста:

Червоне небо на світанку або заході сонця? Дощ може бути на горизонті протягом трьох днів.

Сонце заходить або сходить у хмарах? Ймовірний дощ.

Птахи поводяться дивно? Ворони видають незвичні звуки? Це також може бути ознакою наближення дощу.

Тварини поводяться дивно? Собаки катаються по землі або вівці риють ями і туляться один до одного? Приготуйтеся до вітру або бурі.

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Теофраст не зупинявся на прогнозуванні погоди. Він був ерудитом, заглиблюючись у різні сфери — від метафізики до ботаніки. Його часто називають батьком ботаніки за його обширні дослідження рослин.

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