Умеют не только забивать слив в ванной: человеческие волосы способны очищать океан от нефти

Компания из США создает коврики из человеческих волос, которые на удивление эффективно справляются с разливами нефти.

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Семейная пара Лиза и Патрис Готье основали компанию Matter of Trust, целью которой стали экологические проблемы. Вскоре они познакомились с парикмахером из Алабамы Филлипом МакКрори, который поделился идеей использовать коврики из человеческих волос, чтобы очищать океаны от разливов нефти, пишет New Atlas.

МакКрори проверил свою теорию дома, использовав 2 кг волос из своего салона, которые засунул в колготки жены и опустил это все в детский бассейн на заднем дворе. Именно так и родилась идея. Дело в том, что волосы обладают уникальной способностью адсорбировать, а не впитывать масло. Когда волосы вступают в контакт с масляными жидкостями, молекулы масла прилипают к поверхности волос, образуя прочную пленку.

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Три года спустя после эксперимента на заднем дворе, едя была подтверждена в намного большем масштабе. Когда нефтяной танкер сел на мель на Галапагосских островах, компания Matter of Trust помогла в устранении разлива нефти с помощью валяных ковриков из волос.

По словам авторов технологии, требуется всего 500 грамм волос, чтобы сделать квадратный коврик размером 60x60x2,5 см, который впитывает примерно 5,6 литров нефти. Большая же часть материалов для ковриков поступает как дар из салонов.

Фото: Matter of Trust

Команда также отмечает, что в своих ковриках использует не только человеческие волосы, но и другие отходы, такие как флис, шерсть домашних животных и даже ворс из сушилок для одежды.

Компания разработала собственную машину для валяния, чтобы изготавливать квадратные циновки размером 60 на 60 сантиметров.

Таким образом Matter of Trust сваляла уже более 300 тыс. боновых заграждений для очистки нефти и более 40 тыс. ковриков для таких крупных бедствий, как разлив нефти Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году.

По словам Готье, почти половина запасов ковриков была куплена такими организациями, как Министерство обороны США, а другая половина передается в дар – обычно волонтерам.

Известно, что стандартный метод очистки моря или суши от разливов нефти включает в себя использование полипропиленовых бонов. Но проблема в том, что пропилен – это пластик, который не разлагается, а попадает на свалки.

Правда, коврики из волос также не являются идеальным решением проблемы. Так как единственный способ избавиться от них – компостировать или сжигать. Оба варианта имеют свои недостатки, поэтому команда работает над тем, чтобы научиться очищать коврики от загрязнения и использовать их повторно.

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