Вміють не тільки забивати злив у ванній: людське волосся здатне очищати океан від нафти

Компанія зі США створює килимки з людського волосся, які напрочуд ефективно справляються з розливами нафти.

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Сімейна пара Ліза і Патріс Готьє заснували компанію Matter of Trust, метою якої стали екологічні проблеми. Незабаром вони познайомилися з перукарем з Алабами Філліпом МакКрорі, який поділився ідеєю використовувати килимки з людського волосся, щоб очищати океани від розливів нафти, пише New Atlas.

МакКрорі перевірив свою теорію вдома, використавши 2 кг волосся зі свого салону, яке засунув у колготки дружини й опустив це все в дитячий басейн на задньому дворі. Саме так і народилася ідея. Справа в тому, що волосся має унікальну здатність адсорбувати, а не вбирати олію. Коли волосся вступає в контакт з олійними рідинами, молекули олії прилипають до поверхні волосся, утворюючи міцну плівку.

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Три роки по тому після експерименту на задньому дворі, ця ідея була підтверджена в набагато більшому масштабі. Коли нафтовий танкер сів на мілину на Галапагоських островах, компанія Matter of Trust допомогла в усуненні розливу нафти за допомогою валяних килимків із волосся.

За словами авторів технології, потрібно всього 500 грамів волосся, щоб зробити квадратний килимок розміром 60x60x2,5 см, який вбирає приблизно 5,6 літрів нафти. Більша ж частина матеріалів для килимків надходить як дар із салонів.

Фото: Matter of Trust

Команда також зазначає, що у своїх килимках використовує не тільки людське волосся, а й інші відходи, як-от фліс, шерсть домашніх тварин і навіть ворс із сушарок для одягу.

Компанія розробила власну машину для валяння, щоб виготовляти квадратні циновки розміром 60 на 60 сантиметрів.

У такий спосіб Matter of Trust зваляла вже понад 300 тис. бонових загороджень для очищення нафти і понад 40 тис. килимків для таких великих лих, як розлив нафти Deepwater Horizon у Мексиканській затоці 2010 року.

За словами Готьє, майже половина запасів килимків була куплена такими організаціями, як Міністерство оборони США, а інша половина передається в дар — зазвичай волонтерам.

Відомо, що стандартний метод очищення моря або суші від розливів нафти передбачає використання поліпропіленових бонів. Але проблема в тому, що пропілен — це пластик, який не розкладається, а потрапляє на звалища.

Щоправда, килимки з волосся також не є ідеальним вирішенням проблеми. Адже єдиний спосіб позбутися їх — компостувати або спалювати. Обидва варіанти мають свої недоліки, тому команда працює над тим, щоб навчитися очищати килимки від забруднення і використовувати їх повторно.

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