Первая суша на Земле появилась слишком рано: на ней уже была пресная вода

Исследователи говорят, что первые островки твердой земли на планете могли появиться всего через 600 млн лет после формирования Земли.

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На Земле первые континенты могли появиться намного раньше, чем предполагают ученые. На планете суша могла появиться всего через 600 млн лет после формирования Земли, пишет LiveScience.

В Западной Австралии в череде холмов Джек-Хиллз были найдены древние кристаллы циркона, в которых содержались признаки наличия пресной воды. Это говорит о том, что на Земле должна была появиться суша, поскольку пресная вода образуется только при наличии земли, где может собираться после осадков.

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Внешний вид ранней Земли долгое время озадачивал ученых. Когда планета только сформировалась 4,6 млрд лет назад, она представляла из себя бурлящий шар магмы. За этим последовал эон, названный Гадейским (4,6–4 млрд лет назад), который изучен очень плохо. Бурлящая магма должна была в конечном итоге затвердеть, но никто не знает, что произошло после этого.

Ученые предполагают, что вся поверхность Земли была покрыта водой еще 4,4 млрд лет назад. Такой вывод подтверждали древнейший цирконы из тех, что ученым удалось обнаружить. До сих пор остается непонятным, как на планету попало такое количество воды. Возможно, она была в первоначальном составе планеты или принесена астероидами.

С пресной водой дела обстоят еще сложнее. Она может присутствовать на поверхности планет только в том случае, если там происходит гидрологический цикл – испарение воды и осадки. Пресная вода, лишенная минералов, присутствующих в соленой воде, могла бы испаряться и собираться на участках континентальной коры.

Дело в том, что дождевая вода содержит более легкие изотопы или версии кислорода, поэтому может быстрее испаряться. В соленой же воде содержится больше тяжелых изотопов кислорода, которые испаряются гораздо медленнее.

В цирконах из пород Джек-Хиллз содержались более высокие уровни легких изотопов кислорода, чем в цирконах, который формировались в присутствии морской воды. Это указывает на то, что магма поднималась на поверхность, где взаимодействовала с пресной водой. Некоторые из проанализированных цирконов сформировались 3,4 млрд лет назад, еще несколько – 4 млрд лет назад. Ученые отмечают, что большинство из найденных кристаллов были моложе, они образовались примерно 1,85 млрд лет назад.

Уникальность цирконов заключается в том, что они необычайно устойчивы. Они остаются в породах, которые намного моложе их самих. Согласно исследованию, древние цирконы из Джек-Хиллз были найдены в породе, которой 3 млрд лет.

Если вы воды исследователей верны, то одинокие клочки твердой земли, вероятно, поднялись из волн намного раньше, чем считается сейчас.

Напомним, Земля сформировалась намного быстрее, чем считалось. Современные теории говорят о том, что для полного формирования нашей планеты понадобилось примерно 100 млн лет. Но новое исследование показывает, что этот процесс произошел быстрее.