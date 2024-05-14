Перша суша на Землі з'явилася занадто рано: на ній уже була прісна вода

Дослідники кажуть, що перші острівці твердої землі на планеті могли з'явитися всього через 600 млн років після формування Землі.

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На Землі перші континенти могли з'явитися набагато раніше, ніж припускають учені. На планеті суша могла з'явитися всього через 600 млн років після формування Землі, пише LiveScience.

У Західній Австралії в низці пагорбів Джек-Гіллз були знайдені стародавні кристали циркону, в яких містилися ознаки наявності прісної води. Це свідчить про те, що на Землі повинна була з'явитися суша, оскільки прісна вода утворюється тільки за наявності землі, де може збиратися після опадів.

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Зовнішній вигляд ранньої Землі довгий час спантеличував учених. Коли планета тільки сформувалася 4,6 млрд років тому, вона являла собою вируючу кулю магми. За цим послідував еон, названий Гадейським (4,6-4 млрд років тому), який вивчений дуже погано. Вируюча магма повинна була в кінцевому підсумку затвердіти, але ніхто не знає, що сталося після цього.

Учені припускають, що вся поверхня Землі була вкрита водою ще 4,4 млрд років тому. Такий висновок підтверджували найдавніші циркони з тих, що вченим вдалося виявити. Досі залишається незрозумілим, як на планету потрапила така кількість води. Можливо, вона була в первісному складі планети або принесена астероїдами.

З прісною водою справи йдуть ще складніше. Вона може бути присутня на поверхні планет тільки в тому разі, якщо там відбувається гідрологічний цикл — випаровування води й опади. Прісна вода, позбавлена мінералів, присутніх у солоній воді, могла б випаровуватися і збиратися на ділянках континентальної кори.

Річ у тім, що дощова вода містить легші ізотопи або версії кисню, тому може швидше випаровуватися. У солоній же воді міститься більше важких ізотопів кисню, які випаровуються набагато повільніше.

У цирконах з порід Джек-Гіллз містилися вищі рівні легких ізотопів кисню, ніж у цирконах, що формувалися в присутності морської води. Це вказує на те, що магма підіймалася на поверхню, де взаємодіяла з прісною водою. Деякі з проаналізованих цирконів сформувалися 3,4 млрд років тому, ще кілька — 4 млрд років тому. Учені зазначають, що більшість зі знайдених кристалів були молодшими, вони утворилися приблизно 1,85 млрд років тому.

Унікальність цирконів полягає в тому, що вони надзвичайно стійкі. Вони залишаються в породах, які набагато молодші за них самих. Згідно з дослідженням, стародавні циркони з Джек-Гіллз були знайдені в породі, якій 3 млрд років.

Якщо води дослідників вірні, то самотні клаптики твердої землі, ймовірно, піднялися з хвиль набагато раніше, ніж вважається зараз.

Нагадаємо, Земля сформувалася набагато швидше, ніж вважалося. Сучасні теорії говорять про те, що для повного формування нашої планети знадобилося приблизно 100 млн років. Але нове дослідження показує, що цей процес стався швидше.