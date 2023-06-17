Земля сформувалася набагато швидше, ніж вважалося: вода на планеті також з'явилася інакше

Сучасні теорії свідчать, що для повного формування нашої планети знадобилося приблизно 100 млн років. Але нове дослідження показує, що цей процес відбувся швидше.

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Наразі вчені вважають, що наша планета з'явилася з протопланетного диска, що оточує Сонце, приблизно 4,6 млрд років тому. Але насправді Земля не одразу перетворилася на планету, яку ми знаємо. Хоча мільярди років тому Земля все одно була іншою, для її повного формування знадобився час. Сучасні теорії свідчать, що для повного формування нашої планети знадобилося приблизно 100 млн років. Але нове дослідження показує, що цей процес зайняв лише кілька мільйонів років, пише Universe Today.

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Вважається, що протягом багатьох мільйонів років Земля остигала, адже вона була розпеченою сферою, потім з'явилася атмосфера, магнітне поле, з'явилися рухи різних частин земної кори. Потім виникли океани, які, можливо, наповнилися водою, принесеною на планету кометами та астероїдами. Але рання історія Землі зберігає ще дуже багато таємниць, які потрібно розкрити.

Нове дослідження вчених з Копенгагенського університету, Данія, представляє докази, які можуть спростувати загальноприйняте уявлення про формування Землі. Вчені вважають, що Земля утворилася внаслідок дуже швидкого накопичення дрібних камінчиків міліметрового розміру. І цей процес тривав лише кілька мільйонів років.

Автори дослідження вважають, що як молода Земля досягла певного розміру через накопичення пилу, потім вона "висмоктала" дуже швидко за космічними мірками ще більше пилу з протопланетного диска.

Вчені вважають, що вода на Землі з'явилася не внаслідок ударів астероїдів та комет Фото: NASA

У той же час вчені вважають, що вода на Землі з'явилася не внаслідок ударів астероїдів та комет, а завдяки крижаним часткам із протопланетного диска. Тобто саме завдяки цим часткам наша планета стала багата на воду.

Але це поки що це лише теорія, яка ще вимагає свого підтвердження, адже вона докорінно змінює уявлення про ранню історію Землі. Цікаво, що ще 3 роки тому вчені з Паризького університету, Франція, висунули подібну теорію, яка була прохолодно сприйнята науковою спільнотою.

Ще одним важливим висновком, який зробили вчені у своєму дослідженні, є те, що якщо їхня теорія вірна, то практично на будь-якій кам'янистій планеті (а Земля саме така) під час формування може з'явитися вода. Але для цього дана планета повинна знаходитись на приблизно такій же відстані від своєї зірки, як Земля від Сонця.

Що стосується інших планет, то астрономи, як уже писав Фокус, знову приступили до вивчення давно відомого дуже гарячого світу, розташованого у понад 600 світлових роках від нас. Вчені вважають, що ця планета має незвичайний склад.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження показує, що супутник Юпітера Європа насправді не такий, як передбачали. Вчені вважають, що всередині одного з найвідоміших супутників найбільшої планети Сонячної системи взагалі може бути ядра.