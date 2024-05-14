Холмы, реки и ручьи: археологи нашли затопленные ландшафты на дне Адриатического моря

В Хорватии ученые обнаружили древний ландшафт, который мог быть местом проживания древних людей в период мезолита. В дальнейшем ученые планируют погрузиться под воду, чтобы найти признаки заселения этих мест.

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Недавнее исследование, проведенное в рамках проекта "Жизнь на краю" Брэдфордского университета и Университета Сплита, выявило скрытый ландшафт вблизи побережья Хорватии. Ученые считают, что эти территории, когда-то были потенциальными местами проживания людей в период мезолита, пишет HeritageDaily.

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Открытие произошло недалеко от Сплита, второго по величине города Хорватии. Команда во главе с главным исследователем доктором Саймоном Фитчем использовала самые современные подводные 3D-сейсмические датчики для картографирования древних рек, ручьев, холмов и других геологических объектов на морском дне. Эти объекты, которые удивительно хорошо сохранились, дают представление об окружающей среде и ландшафте региона в доисторические времена.

Доктор Фитч прокомментировал результаты исследования, отметив неожиданное богатство и сохранность подводного ландшафта. Он отметил наличие рек и лиманов, скрытых под морским дном, предположив, что эти районы могли быть центрами человеческой деятельности в прошлом.

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В будущем исследователи намерены погрузиться в несколько из обнаруженных мест, чтобы найти доказательства древних человеческих поселений. Эти археологические экспедиции обещают обнаружить артефакты, которые могут дать ценную информацию о жизни и деятельности наших далеких предков в этом прибрежном регионе, а также то, как изменения в окружающей среде формировали поведение человека в этом регионе с течением времени.

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