Ближайшие люди — астронавты на МКС: человек впервые достиг самого отдаленного места на Земле

Исследовательская группа отца и сына успешно достигла самой отдаленной точки на Земле после мучительного путешествия.

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Точка Немо — самое отдаленное место на Земле. Большую часть времени самыми ближайшими людьми здесь будут астронавты на Международной космической станции (МКС), то и дело пролетающей над головами. Это место также известно, как кладбище космических кораблей — так как именно здесь большинство из них находят свое пристанище. Однако теперь все изменилось, пишет IFLScience.

В 2024 году исследовательская группа отца и сына, Крис и Мик Браун, достигли "Океанического полюса недоступности", или точки Немо — самой отдаленной точки на Земле. Фактически они, вероятно, являются первыми людьми, которым удалось проделать это мучительное путешествие и добраться к этому месту в океане.

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Крис Браун — британский предприниматель, который вместе с сыном захотел стать первыми людьми, достигшими полюсов недоступности. Полюс недоступности — наиболее удаленная в любом направлении точка в океане. Точка Немо является океаническим полюсом недоступности, который является наиболее удаленной от суши точкой в океане. По словам Криса Брауна, самыми близкими от этой точки являются три острова, остров Пасхи, остров Питкэрн и остров Махер, расстояние до каждого из них составляет 2588 километров.

Достичь столь отдаленного от суши места в океане вовсе не просто, для этого потребуется подходящее судно, способное выстоять во время 7-метрового шторма. Крис и Мик Браун отправились к полюсу недоступности на судне "Ганский Эксплорер" — судно с экипажем опытной группы моряков, однако даже они не были застрахованы от последствий столь неспокойных условий.

Исследователи оказались неодиноки в точки Немо, здесь они встретили альбатросов Фото: Chris Brown

В результате им все же удалось довести миссию до конца: исследовательская группа из отца и сына высадились на лодках "Зодиак" и стали первыми людьми, которым удалось покупаться в океане в точке Немо. Глубина Атлантического океана здесь составляет около 4 километров.

Исследователи отмечают, что даже в столь отдаленной точке океана они на самом деле оказались не одни — здесь они встретили невероятное количество альбатросов, которые пытались взаимодействовать и понять, кто забрел в столь отдаленной "угол" океана.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, где находится самая отдаленная точка на Земле.