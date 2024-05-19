Проклятие Морфея. Ученые назвали позы сна, которые образуют морщины на лице

Исследователи обнаружили, что сон действительно может оставлять отпечатки на лице человека — все зависит от того, в какой позе вы спите.

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Морщины на нашей коже появляются по ряду причин, в том числе в результате старения, воздействия солнечных лучей, курения, недостаточного увлажнения, мимики и позы во время сна. Исследователи подтвердили, что сон действительно может оставлять отпечатки на нашем лице и то, какими они будут, зависит от позы, в которой мы спим, пишет Science Alert.

Как правило, морщины сна имеют временный характер. Но с возрастом наша кожа теряет свою эластичность, в результате чего морщины сна остаются навсегда на нашем лице. К счастью, по словам команды ученых из Университета Квинсленда, есть несколько вещей, которые мы можем сделать, чтобы свести морщины к минимуму.

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Поза сна имеет значение

Когда мы спим на боку или животе, кожа лица сдавливается и гораздо сильнее, чем мы можем себе представить. По словам исследователя-дерматолога Юсуфа Мохаммеда, когда мы спим на боку или животе, сила тяжести прижимает наше лицо к полушке, в результате кожа сильно деформируется: растягивается и сжимается во всех направлениях, когда мы двигаемся во сне.

Что можно сделать

Ученые советуют уменьшить внешние силы, действующие на наше лицо во время сна. Для этого необходимо спать на спине или часто менять положение во время сна.

Отпечатки сна на лице

По словам научного сотрудника Института Фрейзера Хан Фана, на самом деле врачи могут определить на каком боку вы спите, лишь взглянув на ваше лицо. На молодом лица морщины сна действительно исчезают после пробуждения, однако в более зрелом возрасте кожа деформируется, а ее эластичность снижается. В результате образуются идеальные условия для образования и длительного появления морщин во время сна.

На характер и скорость образования морщин во сне влияют:

время, проведенное в каждой позе сна;

величина внешних сил, приложенных к области лица;

площадь контакта с поверхностью подушки.

Ученые также обнаружили, что люди, предпочитающие спать на одной стороне тела, как правило, имеют более плоское лицо на стороне сна и более заметные морщины в этой области.

Предотвратить появления морщин ото сна

Коллаген и эластин являются двумя основными компонентами дермы кожи — именно они формируют ее структуру и поддерживают эластичность. По словам экспертов, добавление коллагена в процедуры по уходу за кожей для повышения эластичности действительно может помочь уменьшить образование морщин.

Гиалуроновая кислота является одним из наиболее распространенных активных ингредиентов кремов, гелей и лосьонов по уходу за кожей. Это естественная молекула, встречающаяся в организме человека, удерживающая коллаген и эластин в нашей коже в правильной конфигурации. Она также стимулирует выработку коллагена, обеспечивая увлажнение. Простыми словами, использование средств с гиалуроновой кислотой может замедлить образование морщин сна.

Шелковые наволочки

По словам Юсуфа Мохаммеда, шелковые наволочки действительно могут влиять на образование морщин, так как позволяют нашей коже скользить и двигаться, а не создают трение и давление на одно место. Эксперты советуют по возможности использовать шелковые наволочки и простыни, чтобы защитить кожу от морщин сна.

Исследования также показали, что подушки, предназначенные для уменьшения механического напряжения во время сна, могут предотвратить деформации кожи. Такая подушка может быть полезна для замедления и предотвращения образования определенных морщин на лице.

Кроме того, ученые советуют спать на спине и включить в распорядок дня ночной уход — это также поможет защитить кожу от образования морщин.

Ранее Фокус писал о том, что ученые связали недостаток отдыха с раздражительностью.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.