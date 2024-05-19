Прокляття Морфея. Учені назвали пози сну, які утворюють зморшки на обличчі

Дослідники виявили, що сон справді може залишати відбитки на обличчі людини — усе залежить від того, у якій позі ви спите.

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Зморшки на нашій шкірі з'являються з низки причин, зокрема внаслідок старіння, впливу сонячних променів, куріння, недостатнього зволоження, міміки та пози під час сну. Дослідники підтвердили, що сон дійсно може залишати відбитки на нашому обличчі, і те, якими вони будуть, залежить від пози, в якій ми спимо, пише Science Alert.

Як правило, зморшки сну мають тимчасовий характер. Але з віком наша шкіра втрачає свою еластичність, унаслідок чого зморшки сну залишаються назавжди на нашому обличчі. На щастя, за словами команди вчених із Університету Квінсленду, є кілька речей, які ми можемо зробити, щоб звести зморшки до мінімуму.

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Поза сну має значення

Коли ми спимо на боці або животі, шкіра обличчя здавлюється, і до того ж набагато сильніше, ніж ми можемо собі уявити. За словами дослідника-дерматолога Юсуфа Мохаммеда, коли ми спимо на боці або животі, сила тяжіння притискає наше обличчя до підлокітника, унаслідок чого шкіра сильно деформується: розтягується та стискається в усіх напрямках, коли ми рухаємося уві сні.

Що можна зробити

Учені радять зменшити зовнішні сили, що діють на наше обличчя під час сну. Для цього необхідно спати на спині або часто змінювати положення під час сну.

Відбитки сну на обличчі

За словами наукового співробітника Інституту Фрейзера Хан Фана, насправді лікарі можуть визначити, на якому боці ви спите, лише поглянувши на ваше обличчя. На молодому обличчі зморшки сну справді зникають після пробудження, однак у більш зрілому віці шкіра деформується, а її еластичність знижується. У результаті утворюються ідеальні умови для утворення та тривалої появи зморшок під час сну.

На характер і швидкість утворення зморшок уві сні впливають:

час, проведений у кожній позі сну;

величина зовнішніх сил, прикладених до області обличчя;

площа контакту з поверхнею подушки.

Учені також виявили, що люди, які віддають перевагу спати на одному боці тіла, як правило, мають плоскіше обличчя на боці сну та помітніші зморшки в цій ділянці.

Запобігти появі зморшок від сну

Колаген і еластин є двома основними компонентами дерми шкіри — саме вони формують її структуру та підтримують еластичність. За словами експертів, додавання колагену в процедури з догляду за шкірою для підвищення еластичності дійсно може допомогти зменшити утворення зморшок.

Гіалуронова кислота є одним із найпоширеніших активних інгредієнтів кремів, гелів і лосьйонів для догляду за шкірою. Це природна молекула, що зустрічається в організмі людини, яка утримує колаген і еластин у нашій шкірі в правильній конфігурації. Вона також стимулює вироблення колагену, забезпечуючи зволоження. Простими словами, використання засобів із гіалуроновою кислотою може уповільнити утворення зморшок сну.

Шовкові наволочки

За словами Юсуфа Мохаммеда, шовкові наволочки справді можуть впливати на утворення зморшок, бо дають змогу нашій шкірі ковзати й рухатися, а не створюють тертя й тиск на одне місце. Експерти радять за можливості використовувати шовкові наволочки та простирадла, щоб захистити шкіру від зморшок сну.

Дослідження також показали, що подушки, призначені для зменшення механічної напруги під час сну, можуть запобігти деформації шкіри. Така подушка може бути корисною для уповільнення та запобігання утворенню певних зморшок на обличчі.

Також учені радять спати на спині та включити в розпорядок дня нічний догляд — це також допоможе захистити шкіру від утворення зморшок.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пов'язали брак відпочинку з дратівливістю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.