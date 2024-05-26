Парада планет в июне не будет: что на самом деле можно увидеть с Земли

Несмотря на то, что некоторые люди, возможно ожидают увидеть выравнивание шести планет 3 июня, хорошо видны будут только две.

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В предрассветные часы, в понедельник, 3 июня, как уже ранее писал Фокус, должен состоятся так называемый парад планет. Это астрономическое явление на самом деле называется выравнивание планет. То есть ночью должны встать в один ряд шесть планет Солнечной системы: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. И это событие, как предполагалось можно увидеть невооруженным глазом. Но на самом деле большинство из этих планет увидеть будет невозможно, пишет Space.

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По словам Джо Рао из Планетария Хейдена, Нью Йорк, США, увидеть все планеты во время так называемого парада планет 3 июня будет очень проблематично. Астроном говорит, что по факту невооруженным глазом можно будет увидеть только две планеты.

Например, Меркурий и Юпитер будут находиться очень близко к положению Солнца на небе и поэтому, вероятно, будут замаскированы ярким сиянием звезды. Возможно, с помощью бинокля их мельком и можно будет увидеть, но они будут находиться очень низко над горизонтом на востоке.

Чтобы увидеть Уран понадобиться либо очень хороший бинокль, либо телескоп и то, если небо будет совершенно темным. И его также будет закрывать свет Солнца. Что касается Нептуна, самой далекой планеты Солнечной системы, то это мир будет еще более тусклым, чем Уран, а потому его также нельзя будет увидеть невооруженным глазом. То есть четыре из шести планет будут либо слишком тусклыми, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, либо замаскированы бликами восходящего Солнца.

Четыре из шести планет будут либо слишком тусклыми, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, либо замаскированы бликами восходящего Солнца Фото: ScienceAlert

Тем не менее невооруженным глазом можно будет увидеть Марс и Сатурн, хотя и они будут не очень яркими в предрассветные часы. И их можно наблюдать примерно за час до восхода Солнца. Эти планеты будет выглядеть как яркие звезды, сияющие справа от частично освещенной светом Солнца Луны.

В то же время, само астрономическое явление, известное как выравнивание планет, все же состоится. То есть все шесть планет будут находиться примерно на одной линии в ночном небе. Но это не будет тот парад планет, который, возможно, ожидают увидеть некоторые люди невооруженным глазом, состоящий из шести планет. По словам Рао, это точно будет не самое впечатляющее событие в ночном небе.

Как уже писал Фокус, ученые из NASA создали новый сверхпрочный и жароустойчивый металлический сплав, который, как предполагается, изменит космическую отрасль.

Также Фокус писал о том, что астрономы с помощью космического телескопа Уэбб смогли увидеть, как рождаются самые первые галактики во Вселенной. До этого были лишь теоретические предсказания этого процесса, но никогда ученые не видели его напрямую.