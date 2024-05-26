Считалось, что каждый человек слышит голос в своей голове: ученые обнаружили нечто интересное

Ученые выяснили, как жизнь без внутреннего голоса влияет на обработку речи в мозге.

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Исследователи обнаружили, что не у всех есть людей есть ощущение внутреннего голоса. Новое исследование, опубликованное в журнале Psychoological Science, показывает, как жизнь без внутреннего голоса влияет на обработку речи в мозгу. Ученые также предлагает новое название состояния отсутствия внутреннего монолога – анэндофазия. Это состояние похоже на анауралию, которое есть у людей, не имеющих внутреннего голоса и которые не могут представить себе звуки, такие как музыкальная мелодия, пишет ScienceAlert.

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В рамках исследования внутренних голосов ученые набрали группу из 93 добровольцев, половина из которых заявила, что у них низкий уровень внутренней речи, а другая половина сообщила, что у них очень сильно выраженный внутренний голос. Участникам исследования предложили выполнить несколько заданий, в том числе одно, где им нужно было запомнить порядок слов в последовательности, и другое, где рифмующиеся слова нужно было соединить вместе.

По словам ученых, задания должны быть очень сложными, но их гипотеза заключалась в том, что они могут быть еще сложнее, если у человека нет внутреннего голоса. Дело в том, что человеку придется повторять слова про себя, чтобы запомнить их. И эта гипотеза оказалась верной.

Участники исследования, которые слышали внутренние голоса в повседневной жизни, справлялись с заданиями значительно лучше, чем те, у кого не было внутренних монологов. Первые правильно запоминали больше слов и быстрее подбирали слова с рифмой. Ученые считают, что это может быть доказательством того, что внутренние голоса помогают людям обрабатывать слова.

Исследования также показало, что различия в результативности решения задач между участниками исчезали, когда те громко проговаривали слова. Возможно, использование голоса, который слышен, в таких ситуациях имеет такой же эффект, как и использование внутреннего голоса, считают ученые.

В других заданиях, где нужно было, например, различить разные формы изображений, разница в производительности двух групп участников не наблюдалась. Ученые считают, что это признак того, что то, как внутренний голос влияет на поведение, зависит от того, что делает человек.

Авторы исследования предполагают, что люди, у которых нет внутреннего голоса, просто научились использовать другие стратегии для обработки информации. Первые результаты исследования показывают, что люди, не имеющие внутреннего голоса, запоминают вербальную информацию так же, как и те, у кого присутствуют слуховые образы.

По словам ученых, эксперимент, в котором обнаружили различия между группами людей, касались звука и способности слышать слова самостоятельно. Теперь ученые хотят выяснить, происходит ли это потому, что люди просто не ощущают звукового аспекта речи, или же они вообще не думают в лингвистическом формате, как большинство других людей.

Как уже писал Фокус, ученые назвали черту характера, защищающую наш мозг. Наши черты характера влияют на наше поведение и психическое здоровье, однако на этом их эффекты не заканчиваются. Недавно ученые выяснили, что определенная черта характера способна защищать мозг даже при болезни Альцгеймера.