Изображает Музу эпической поэзии: турецкие археологи раскопали древнюю мозаику (фото)

Древний город Сиде продолжает приносить археологам новые находки и артефакты. Недавно во время сноса незаконных построек исследователи раскопали древнюю мозаику с изображением греческой Музы.

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Во время недавних раскопок в древнем городе Сиде, Турция, археологи обнаружили мозаику, датированную II веком до нашей эры. На ней изображена Каллиопа, Муза из греческой мифологии, пишет Arkeonews.

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Сиде расположен примерно в 80 километрах к востоку от Анталии, на небольшом полуострове, который когда-то был важнейшим портовым городом Памфилии. На протяжении веков он находился под властью разных народов, включая лидийцев, персов, эллинистические королевства, римлян, сельджуков и османов. Однако, начиная с XII века, население города начало сокращаться из-за частых нападений и грабежей со стороны соседних королевств, что привело к тому, что многие жители мигрировали в соседнюю Анталию.

Несмотря на постоянные археологические работы, продолжающиеся с 1940-х годов, исследователи продолжают находить исторические артефакты. В 2013 году статус Сиде повысили до третьей степени городской территории, чтобы помочь удовлетворить современные потребности, сохраняя при этом богатое историческое наследие. Это изменение позволило разработать генеральный план, который включает усилия по сохранению древнего города и реконструкции зданий в гармонии с его историческим характером.

Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

В рамках проекта городского дизайна Древней Стороны были снесены незаконные здания, чтобы защитить историческую целостность места. Во время этих работ обнаружили мозаику с изображением Каллиопы.

В греческой мифологии Каллиопа — старейшая из муз, богинь музыки, песни и танца. Она также известна как Муза эпической поэзии, ее часто изображают с табличкой и стилосом или свитком, а на старых изображениях — с лирой в руках. Каллиопа также является богиней красноречия, которая, как считается, одаривала этим даром царей и принцев.

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Открытие этой мозаики является важным, поскольку она углубляет наше понимание культурных и художественных влияний в Сиде во втором веке до нашей эры. Эта находка не только обогащает знания об историческом ландшафте Сиде, но и повышает его привлекательность как места археологического и культурного значения.

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