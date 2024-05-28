Сточные воды хранят огромное количество лития: сколько редкого металла можно извлечь

В новом исследовании ученые сосчитали, сколько жизненно важного металла может быть извлечено из запасов, обнаруженных в сточных водах.

Related video

Литий — металл, жизненно важный для мира будущего, который используется в широком спектре отраслей, в том числе производстве электромобилей и литий-ионных батарей. Ранее Фокус уже писал о том, что в сточных водах под Пенсильванией обнаружили новый источник лития, где он откладывался более 400 миллионов лет. Теперь ученые сосчитали сколько из этих запасов редкого металла нам удастся извлечь, пишет IFLScience.

Отметим, что к концу нынешнего десятилетия США планируют достичь самообеспеченности литием и теперь ученые считают, что сточные воды на самом деле могут помочь в этом. Новое исследование показывает, что колоссальное количество этого редкого металла на самом деле может быть получено из сточных вод, откачиваемых с места гидроразрыва в Пенсильвании.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Гидравлический разрыв пласта или гидроразрыв — метод добычи газа и нефти из сланцевых пород путем их взрыва с помощью воды, песка и других химикатов. Увы, этот процесс все еще является весьма спорным, отчасти потому, что неправильные расчеты могут привести к попаданию огромного количества загрязненных сточных вод в окружающие грунтовые. И все же этот метод широко используется.

Теперь команда из Национальной лаборатории энергетических технологий и Питсбургского университета пришла к выводу, что из сточных вод, откачиваемых с места гидроразрыва в Пенсильвании на самом деле можно получить огромное количество лития. Ученые считают, что одного этого источника хватит, чтобы покрыть от 38 до 40% потребностей страны.

В ходе исследования ученые собрали образцы сточных вод и доставили их в лабораторию. Далее ученые попытались извлечь из образцов необходимый литий. По словам ведущего автора исследования Джастина Макки, им с командой удалось извлечь более 90% лития из образцов. Теперь ученые считают, что их изначальные расчеты о количестве лития в сточных водах были ошибочными.

По сути, в течение 400 миллионов лет вода растворяла горные породы и разрушала недра Земли и теперь ученые могут воспользоваться этим источников.

Литий не зря называют металлом будущего, так как он используется в производстве смартфонов, электромобилей и прочего. Ученые полагают, что в будущем именно этот металл станет самым востребованным в мире. Однако его получение весьма сложно — добыча может оказать разрушительное воздействие на окружающую среду, а также местные сообщества и животных.

В настоящее время большая часть лития добывается из соляных прудов в Чили, а затем отправляется в Китай, где перерабатывается. В результате именно Китай является лидером в "литиевой промышленности", а потому США стремятся изменить ситуацию и выйти на "самообеспечение" литием уже к 2030 году. Если ученым удастся массово добывать литий из сточных вод гидроразрыва, это может помочь Штатам приблизиться к этой цели.

Ранее Фокус писал о том, что древний супервулкан в США скрывает самое большое месторождение лития.