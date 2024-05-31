Невезучая в любви. Самка фламинго отложила свое первое в жизни яйцо в возрасте 70 лет (фото)

Птица всегда была сдержанной и держалась позади группы, а потому так и не смогла преуспеть в поиске партнера и рождении потомства.

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Земля является домом для миллионов различных животных, и некоторые из них не перестают удивлять ученых. Например, самка фламинго Гертруда, которая отложила свое первое в жизни яйцо в возрасте 70 лет. И это при том, что средняя продолжительность жизни фламинго составляет около 35 лет — простыми словами, это большая удача, что Гертруда в целом все еще с нами, пишет IFLScience.

Гертруда является частью яркой стаи из 62 особей, обитающих в заповеднике Пенсторп в Норфолке (Англия). В отличие от большинства своих сородичей, самка за десятилетия так и не смогла добиться успеха в поиске партнера, по крайней мере, так было до недавнего времени.

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По словам управляющего директора заповедника Бена Маршалла, всю жизнь Гертруда была довольно сдержанной и держалась позади группы. Однако все внезапно изменилось в прошлом году, когда самка обрела уверенность и "начала флиртовать со всеми парнями".

В конце брачного сезона Гертруда в конце концов поселилась с Гилом, который моложе ее на 33 года. В результате, исследователи пришли к выводу, что возраст не так уж важен в вопросе выбора пары и размножения, по крайней мере, когда ты фламинго.

Вскоре после периода "флирта" Гетруда отложила первое в своей жизни яйцо. Исследователи отмечают, что это стало двойным достижением для фламинго: во-первых, это первое яйцо в жизни самки за 70 лет, во-вторых, как правило, средняя продолжительность жизни фламинго составляет 30-40 лет. Ученые также отмечают, что в столь пожилом возрасте самки фламинго крайне редко откладывают яйца.

Увы, события были омрачены тем, что яйцо Гертруды не было оплодотворенным, это означает, что в этом году она не станет матерью. По словам Маршалла, несмотря на то, что яйцо самки не было оплодотворенным, само это событие уже является достижением.

К слову, по словам исследователей, Гертруда не единственная, кто стремиться "оставаться в игре" до самой старости. Ранее ученые обнаружили, что самая старая дикая птица в мире, ляйсанский альбатрос Уиздо, в возрасте 70 лет произвела на свет птенца. Сейчас птице 73 года и долгое время она также была неудачлива в любви, после того, как ее давний партнер исчез и считался мертвым.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что фламинго создают собственные группировки.