Забияки и тихони. Ученые выяснили, что фламинго создают собственные группировки

Новое исследование предполагает, что социальная жизнь этих розовых пернатых намного более сложная, чем предполагалось ранее.

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Это исследование началось еще в 2012 году, когда профессор психологии животных из Эксетерского университета Пол Роуз вместе с коллегами решили изучить социальную жизнь фламинго, пишет Inverse.

Изначально ученые предполагали, что фламинго способны поддерживать лишь слабые социальные связи с другими членами стаи. Тогда исследователи наблюдали за двумя стаями, обитающими в Центре водно-болотных угодий Слимбриджа Фонда диких птиц и водно-болотных угодий в Великобритании. Чем больше проходило времени, тем больше исследователи понимали, что науке на самом деле крайне мало известно об этих птицах, кроме того, что они "розовые и стоят на одной ноге".

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Спустя несколько лет наблюдений и фиксации поведения фламинго ученые пришли к выводу, что у этих птиц есть свой большая тройка поведенческих характеристик, знаменующих различные личности:

агрессивность;

открытость;

покорность.

Сегодня команда профессора Роуза подвела итоги своего исследования и опубликовала статью, в которой описана потенциальная внутренняя жизнь фламинго и групп, которые они формируют внутри стаи. Ученые обнаружили, что фламинго всегда действуют группировками внутри стаи. По сути это очень похоже на школу, работу или другие человеческие социальные группы, которые проводят вместе много времени и выполняют различные действия группами.

Ученые пришли к выводу, что фламинго способны формировать подгруппы внутри миллионных стай. При этом группировки фламинго формируются, исходя из манеры их поведения.

[ + – ] Агрессивный карибский фламинго вытеснил двух других птиц Фото: Paul Rose

Например, исследователи обнаружили, что иногда фламинго образуют пары, в которых помощник птицы выполняет функции друга — они могут вместе кормиться или чиститься. В то же время некоторые фламинго не принадлежали ни к одной "социальной группе" и были такими себе "социальными бабочками".

В то же время Роуз с коллегами заметили, что группировки птиц имели схожие модели поведения, то есть, фактически они группировались исходя из-за своего "темперамента".

Отметим, что сегодня ученым известно о шести живых видах фламинго, четыре из которых не находятся на грани исчезновения, но их популяции сокращаются ежегодно. Исследователи полагают, что понимание социальной жизни фламинго на самом деле необходимо для сохранения этих видов — во-первых, исследователи лучше понимают природу их социальных отношений, во-вторых, их социальная жизнь предполагает, что для содержания их в неволе, потребуется создание достаточной большой стаи, чтобы они могли и дальше формировать свои группировки внутри стаи.

Ранее Фокус писал о том, что в Турции высохло второе по величине озеро, погибли тысячи фламинго.