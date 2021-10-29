В Турции высохло второе по величине озеро, погибли тысячи фламинго (фото)

Причиной исчезновения озера Туз, помимо изменений климата, стали фермеры, выкопавшие тысячи колодцев для выращивания сельскохозяйственных культур.

В Турции полностью высохло второе по величине в стране озеро Туз, которое являлось домом для нескольких видов птиц. Его площадь составляла 1665 квадратных километра, сообщает phys.org.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Озеро исчезло из-за изменений климата и вредной сельскохозяйственной политики, которая длилась десятками лет и истощила запасы подземных вод.

Произошедшее на озере Туз можно назвать экокатастрофой, поскольку на высохшем дне водоема были найдены трупы сотен фламинго. Умерших птиц снял этим летом фотограф дикой природы и глава регионального отделения экологической группы Doga Dernegi Фахри Тунч.

"Было около 5000 молодых фламинго. Все они погибли, потому что не было воды", – заявил Тунч.

[ + – ] Озеро Туз

Исследование спутниковых снимков турецкого университета Эге показало, что уровень воды в озере Туз начал падать с 2000 года.

Выводы экспертов свидетельствуют также о том, что озеро полностью высохло в этом году из-за повышения температуры, усиленного испарения и недостатка дождя.

Еще было обнаружено резкое снижение уровня подземных вод вокруг озера Туз, гиперсоленого озера, охватывающего турецкие провинции Анкара, Конья и Аксарай.

Бассейн Конья в центральной Анатолии, включающий озеро Туз, когда-то был известен как житница Турции. Фермеры начали выращивать прибыльные, но поглощающие много воды культуры: кукурузу, сахарную свеклу и люцерну, за счет чего запасы подземных вод все время исчерпывались.

Фахри Тунч заявил, что фермеры выкопали тысячи нелицензированных колодцев, в то время как потоки, питающие озеро, высохли или были отведены.

Стоит отметить, что несколько других озер по всей Турции также высохли или опустились до угрожающего уровня. Причиной тому стало небольшое количество осадков и неустойчивые методы орошения.

По словам климатических экспертов, весь Средиземноморский бассейн, включая Турцию, особенно подвержен риску сильной засухи и опустынивания.

Фокус ранее писал, что древнейшее озеро Европы рассказало об изменении климата за последние 1,36 млн лет. Речь идет об Охридском озере, расположенном на границе Албании и Северной Македонии.