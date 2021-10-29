У Туреччині висохло друге за величиною озеро, загинули тисячі фламінго (фото)

Причиною зникнення озера Туз, окрім змін клімату, стали фермери, які викопали тисячі колодязів для вирощування сільськогосподарських культур.

У Туреччині повністю висохло друге за величиною країни озеро Туз, яке було будинком для кількох видів птахів. Його площа становила 1665 квадратних кілометрів, повідомляє phys.org.

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Озеро зникло через зміни клімату та шкідливу сільськогосподарську політику, яка тривала десятками років і виснажила запаси підземних вод.

Те, що сталося на озері Туз, можна назвати екокатастрофою, оскільки на висохлому дні водоймища були знайдені трупи сотень фламінго. Померлих птахів зняв цього літа фотограф дикої природи та голова регіонального відділення екологічної групи Doga Dernegi Фахрі Тунч.

"Було близько 5000 молодих фламінго. Усі вони загинули, бо не було води", – заявив Тунч.

[ + – ] Озеро Туз

Дослідження супутникових знімків турецького університету Еге показало, що рівень води в озері Туз почав падати з 2000 року.

Висновки експертів свідчать також про те, що озеро повністю висохло цього року через підвищення температури, посилене випаровування та нестачу дощу.

Ще було виявлено різке зниження рівня підземних вод навколо озера Туз, гіперсолоного озера, яке охоплює турецькі провінції Анкара, Конья та Аксарай.

Басейн Конья в центральній Анатолії, що включає озеро Туз, колись був відомий як житниця Туреччини. Фермери почали вирощувати прибуткові, але поглинальні багато води культури: кукурудзу, цукрові буряки та люцерну, за рахунок чого запаси підземних вод постійно вичерпувалися.

Фахрі Тунч заявив, що фермери викопали тисячі неліцензованих колодязів, тоді як потоки, що живлять озеро, висохли або були відведені.

Варто зазначити, що кілька інших озер по всій Туреччині також висохли або опустилися до загрозливого рівня. Причиною цього стала невелика кількість опадів та нестійкі методи зрошення.

За словами кліматичних експертів, весь Середземноморський басейн, включаючи Туреччину, особливо схильний до ризику сильної посухи та опустелювання.

Фокус раніше писав, що найдавніше озеро Європи розповіло про зміну клімату за останні 1,36 млн років. Йдеться про Охридське озеро, розташоване на кордоні Албанії та Північної Македонії.