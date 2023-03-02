Забіяки й тихоні. Вчені з'ясували, що фламінго створюють власні угруповання

Нове дослідження передбачає, що соціальне життя цих рожевих пернатих набагато складніше, ніж передбачалося раніше.

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Це дослідження розпочалося ще у 2012 році, коли професор психології тварин із Ексетерського університету Пол Роуз разом із колегами вирішили вивчити соціальне життя фламінго, пише Inverse.

Спочатку вчені припускали, що фламінго здатні підтримувати лише слабкі соціальні зв'язки з іншими членами зграї. Тоді дослідники спостерігали за двома зграями, що мешкають у Центрі водно-болотних угідь Слімбриджу Фонду диких птахів і водно-болотних угідь у Великій Британії. Чим більше минало часу, тим більше дослідники розуміли, що науці насправді мало відомо про цих птахів, крім того, що вони "рожеві та стоять на одній нозі".

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Через кілька років спостережень і фіксації поведінки фламінго вчені дійшли висновку, що ці птахи мають свою велику трійку поведінкових характеристик, що знаменують різні особистості:

агресивність;

відкритість;

покірність.

Сьогодні команда професора Роуза підбила підсумки свого дослідження й опублікувала статтю, де описано потенційне внутрішнє життя фламінго та груп, які вони формують усередині зграї. Вчені виявили, що фламінго завжди діють угрупованнями всередині зграї. По суті, це дуже схоже на школу, роботу чи інші людські соціальні групи, які проводять разом багато часу та виконують різні дії групами.

Учені дійшли висновку, що фламінго здатні формувати підгрупи всередині мільйонних зграй. Водночас угруповання фламінго формуються на основі манери їхньої поведінки.

[ + – ] Агресивний карибський фламінго витіснив двох інших птахів Фото: Paul Rose

Наприклад, дослідники виявили, що іноді фламінго утворюють пари, де помічник птаха виконує функції друга — вони можуть разом годуватися чи чиститися. Водночас деякі фламінго не належали до жодної "соціальної групи" та були такими собі "соціальними метеликами".

Також Роуз із колегами помітили, що угруповання птахів мали схожі моделі поведінки, тобто фактично вони групувалися на основі свого "темпераменту".

Зазначимо, що сьогодні вченим відомо про шість живих видів фламінго, чотири з яких не перебувають на межі зникнення, але їхні популяції скорочуються щорічно. Дослідники вважають, що розуміння соціального життя фламінго насправді необхідне для збереження цих видів — по-перше, дослідники краще розуміють природу їхніх соціальних стосунків, по-друге, їхнє соціальне життя передбачає, що для утримання їх у неволі потрібно створення достатньої великої зграї, щоб вони могли й далі формувати свої угруповання всередині зграї.

Раніше Фокус писав про те, що в Туреччині висохло друге за величиною озеро, загинули тисячі фламінго.