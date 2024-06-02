Сколько звезд в Млечном Пути умирает каждый год: ответ может удивить (фото)

Звезды умирают с разной скоростью и все завит от того, как именно происходит эта смерть.

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Если ночью посмотреть на звезды, то можно увидеть те же созвездия, которые видели древние люди пару тысяч лет назад и даже десятки тысяч лет назад. И в то же время космос меняет, ведь одни появляются звезды рождаются, а другие — умирают. Даже наше Солнце умрет примерно через 5 млрд лет. Но как быстро происходит изменение космоса и сколько звезд в Млечном Пути умирает каждый год? Об этом пишет Live Science.

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Для начала нужно понимать, что означает само понятие "смерть звезды". Звезды являются огромными сферами из горячей плазмы, существование которых поддерживается термоядерным синтезом в их ядрах. То есть они существует, пока происходит превращение водорода в гелий. Как только прекращается термоядерный синтез звезды умирают. Смерть звезды может настать двумя способами и каждый из них зависит от изначальной массы астрономического объекта.

Так выглядит наша галактика Фото: NASA/JPL

Как умирает большинство звезд в Млечном Пути?

У звезд с малой массой, таких как Солнце, термоядерный синтез заканчивается, когда весь водород в ядре будут превращен в гелий. Из-за того, что не выделяется достаточно тепла и энергии и нет нужного сопротивления собственной гравитации, звезда сжимается. Когда это происходит, ядро звезды подвергается огромному давлению, а оставшийся гелий начинает плавиться в углерод и выделять энергию. Внешняя оболочка звезды, то есть ее атмосфера значительно увеличивается и приобретает красный оттенок. Таким образом возникает красный гигант. Это первая стадия смерти звезды. В конце концов, вся атмосфера улетает в космос и остается лишь очень плотное ядро. Таким образом обычная звезда с малой массой превращается в маленькую звезду с огромной плотностью, которая называется белый карлик. По словам Джеймса Де Бьюзера из Института SETI, США, примерно 97% всех звезд в нашей галактике, станут в итоге белыми карликами. Конечно же эта судьба ждет и Солнце.

Обычная звезда с малой массой превращается в маленькую звезду с огромной плотностью, которая называется белый карлик. Иллюстрация Фото: space.com

Все белые карлики выпускают особый тип излучения, благодаря ему их находят астрономы. Ученые используют этот свет, а также скорость появления новых звезд и общее количество звезд для того, чтобы понять сколько звезд умирает ежегодно. Согласно существующим оценкам в Млечном Пути примерно каждые 2 года возникает новый белый карлик.

Через 5 млрд лет наше Солнце также умрет, как и другие звезды Фото: NASA

Как умирают массивные звезды?

Если звезды имеют массу в 8 и более раз большую, чем у Солнца, то они умирают по-другому. Таких массивных звезд в нашей галактике всего 3%, но они оказывают существенное влияние на космос. По словам Эрика Боровски из Университета штата Луизиана (США), смерть массивных звезд наступает в результате очень ярких и высокоэнергетических событий.

Такие массивные звезды производят в своих ядрах все более и более тяжелые химические элементы, то есть элементы, тяжелее водорода и гелия. В итоге они набирают такую массу, что не могут противостоять своей гравитации. В результате смерть такой звезды наступает в виде взрыва сверхновой. Благодаря этому событию космос наполняется тяжелыми элементами, которые создают фундамент для повеления новых звезд и планет. По словам ученых, в конечном итоге массивные звезды сжимаются, а их ядро превращается либо в нейтронную звезду (очень плотный объект небольшого размера, в основном состоящий из нейтронов), либо вообще в черную дыру.

Смерть массивных звезд наступает в результате очень ярких и высокоэнергетических событий. Иллюстрация Фото: Nature Noon

В последний раз астрономы фиксировали появление сверхновой в Млечном Пути еще 420 лет назад. Но ученые считают, что такие взрывы происходят в нашей галактике примерно 1 или 2 раза за 100 лет. Но из-за формы Млечного Пути и плотных облаков газа и пыли до сих пор не удалось увидеть новый взрыв звезды в нашей галактике.

Учитывая, что примерно каждые 2 года умирает звезда малой массы, а также примерно каждые 100 лет умирает 2 массивные звезды, то получается, что в Млечном Пути умирает примерно 53 звезды каждое столетие. Или примерно 1,9 звезд ежегодно.

Как уже писал Фокус, найденный на Земле кусок Марса раскрыл тайну Красной планеты. С помощью метеоритов ученые получили новое представление о структуре внешних слоев Марса.

Напоминаем, что авторы недавнего исследования считают, что раскрыли секрет возникновения черных дыр промежуточной массы, которых очень сложно обнаружить, как уже писал Фокус.