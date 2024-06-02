Скільки зірок у Чумацькому Шляху помирає щороку: відповідь може здивувати (фото)

Зірки вмирають з різною швидкістю і все залежить від того, як саме відбувається ця смерть.

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Якщо вночі подивитись на зірки, то можна побачити ті самі сузір'я, які бачили стародавні люди кілька тисяч років тому і навіть десятки тисяч років тому. І водночас космос змінює, адже одні з'являються зірки, народжуються, а інші — вмирають. Навіть наше Сонце помре приблизно через 5 млрд років. Але як швидко відбувається зміна космосу і скільки зірок у Чумацькому Шляху помирає щороку? Про це пише Live Science.

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Для початку потрібно розуміти, що означає саме поняття "смерть зірки". Зірки є величезними сферами з гарячої плазми, існування яких підтримується термоядерним синтезом у їхніх ядрах. Тобто вони існують, поки відбувається перетворення водню на гелій. Щойно припиняється термоядерний синтез зірки вмирають. Смерть зірки може настати двома способами і кожен з них залежить від початкової маси астрономічного об'єкта.

Так виглядає наша галактика Фото: Titan

Як помирає більшість зірок у Чумацькому Шляху?

У зірок з малою масою, таких як Сонце, термоядерний синтез закінчується, коли весь водень у ядрі буде перетворено на гелій. Через те, що не виділяється достатньо тепла та енергії і немає потрібного опору власній гравітації, зірка стискається. Коли це відбувається, ядро зірки піддається величезному тиску, а гелій, що залишився, починає плавитися у вуглець і виділяти енергію. Зовнішня оболонка зірки, тобто її атмосфера, значно збільшується і набуває червоного відтінку. Таким чином виникає червоний гігант. Це перша стадія смерті зірки. Зрештою, вся атмосфера відлітає в космос і залишається лише дуже щільне ядро. Таким чином звичайна зірка з малою масою перетворюється на маленьку зірку з величезною щільністю, яка називається білий карлик. За словами Джеймса Де Б'юзера з Інституту SETI, США, приблизно 97% усіх зірок у нашій галактиці стануть у підсумку білими карликами. Звичайно ж ця доля чекає і на Сонце.

Звичайна зірка з малою масою перетворюється на маленьку зірку з величезною щільністю, яка називається білий карлик. Ілюстрація Фото: space.com

Усі білі карлики випускають особливий тип випромінювання, завдяки йому їх знаходять астрономи. Учені використовують це світло, а також швидкість появи нових зірок і загальну кількість зірок для того, щоб зрозуміти скільки зірок помирає щороку. Згідно з наявними оцінками в Чумацькому Шляху приблизно кожні 2 роки виникає новий білий карлик.

Через 5 млрд років наше Сонце також помре, як і інші зірки Фото: NASA

Як помирають масивні зірки?

Якщо зірки мають масу у 8 і більше разів більшу, ніж у Сонця, то вони вмирають по-іншому. Таких масивних зірок у нашій галактиці лише 3%, але вони суттєво впливають на космос. За словами Еріка Боровскі з Університету штату Луїзіана (США), смерть масивних зірок настає внаслідок дуже яскравих і високоенергетичних подій.

Такі масивні зірки виробляють у своїх ядрах дедалі важчі хімічні елементи, тобто елементи, важчі за водень і гелій. У підсумку вони набирають таку масу, що не можуть протистояти своїй гравітації. У результаті смерть такої зірки настає у вигляді вибуху наднової. Завдяки цій події космос наповнюється важкими елементами, які створюють фундамент для утворення нових зірок і планет. За словами вчених, зрештою масивні зірки стискаються, а їхнє ядро перетворюється або на нейтронну зірку (дуже щільний об'єкт невеликого розміру, який здебільшого складається з нейтронів), або взагалі на чорну діру.

Смерть масивних зірок настає внаслідок дуже яскравих і високоенергетичних подій. Ілюстрація Фото: сверхновая

Востаннє астрономи фіксували появу наднової в Чумацькому Шляху ще 420 років тому. Але вчені вважають, що такі вибухи відбуваються в нашій галактиці приблизно 1 або 2 рази за 100 років. Але через форму Чумацького Шляху і щільні хмари газу та пилу досі не вдалося побачити новий вибух зірки в нашій галактиці.

Враховуючи, що приблизно кожні 2 роки помирає зірка малої маси, а також приблизно кожні 100 років помирають 2 масивні зірки, то виходить, що в Чумацькому Шляху помирає приблизно 53 зірки кожне століття. Або приблизно 1,9 зірок щороку.

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