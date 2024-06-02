Вік 1,3 млрд років: знайдений на Землі шматок Марса розкрив таємницю Червоної планети (фото)

За допомогою метеоритів учені отримали нове уявлення про структуру зовнішніх шарів Марса.

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Автори дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, за допомогою вивчення стародавнього каміння, яке прибуло на Землю з Марса, змогли отримати нову інформацію про мантію і кору Червоної планети. Зокрема, вони з'ясували, як вулканічна активність впливала на формування зовнішніх шарів планети, пише ScienceAlert.

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Один зі способів вивчити історію розвитку Марса — це дослідити метеорити, які були викинуті з Червоної планети внаслідок ударів астероїдів і в кінцевому підсумку потрапили на Землю. У цих метеоритах можна виявити ключову інформацію про геологічне минуле Марса і про його склад.

Саме вивчення марсіанських каменів, які утворилися приблизно 1,3 млрд років тому, виявлених в Африці та Антарктиді, дали змогу вченим отримати нову інформацію про внутрішню структуру Марса.

Метеорити, що прибули з Марса на Землю, бувають двох типів: часігніти і нахліти. Якраз такі камені, що мають різний склад, вивчили вчені. Перші майже повністю складаються з мінералу олівін, а другі є базальтами, що складаються переважно з мінералу клинопіроксен.

Метеорит типу нахліт під мікроскопом Фото: ScienceAlert

На Землі з базальтових порід здебільшого складається кора нашої планети, а олівін найбільше поширений у мантії. Аналіз марсіанських каменів показав, що вони мають схожі характеристики і походять із твердої зовнішньої оболонки Марса.

Вчені з'ясували, що це каміння утворилося в одному і тому ж вулкані. Відмінності між метеоритами пов'язані з геологічним процесом під назвою фракційна кристалізація, коли різні умови змушують рідку магму тверднути і набувати різних конфігурацій. Тобто цей процес відбувався всередині вулкана на Марсі.

Метеорит типу часигніт під мікроскопом Фото: ScienceAlert

Як показало дослідження, нахліти були частиною кори Марса, а часигніти — мантії під корою. Деякі з нахлітів перебували досить близько до верхньої частини кори, щоб взаємодіяти з атмосферою Марса, і вона їх змінила. Таким чином учені змогли ідентифікувати новий тип гірських порід на Марсі.

Дослідження показало, що ці дві породи вказують на те, що вулканізм на Марсі одночасно схожий на вулканізм на Землі і відрізняється від нього. Фракційна кристалізація, мабуть, відбувається в такий самий спосіб, і створюються породи з переважанням базальту в корі та породи з переважанням олівіну в мантії, точно так само, як вулканічна активність на Землі призводить до аналогічних результатів.

За словами вчених, вони отримали цінну інформацію про склад Марса, а також про те, як кора планети змінювалася під час взаємодії з атмосферою.

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