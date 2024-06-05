Плавим планету изнутри. Глобальное закипание Земли достигло рекордного в истории уровня

Исследователи обнаружили, что глобальные температуры планеты по-прежнему движутся в неправильном направлении и быстрее, чем когда-либо.

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Человечество больше не пугают климатическим кризисом, последствия которого мы ощутим на себе в будущем. Ученые настаивают — он уже здесь и пожинать плоды человеческой деятельности мы начнем значительно раньше, чем считалось: на мир уже обрушились экстремальные волны тепла, засухи и лесных пожаров. Но, вероятно, станет еще хуже, пишет Space.

Согласно новому докладу климатологов, только в этом году деятельность человека, в том числе сжигание угля для добычи дешевой энергии, привела к потеплению планеты на 1,3 градуса по Цельсию. Если люди продолжат выбрасывать в атмосферу Земли такое количество парниковых газов, удерживающих тепло, и такими же темпами, ученые предупреждают: у нас будет лишь около 4 лет, прежде чем мы преодолеем отметку потепления в 1,5 градуса по Цельсию, установленную Парижским соглашением.

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По словам ученого-климатолога из Университета Лидса в Великобритании Пирса Форстера, результаты нового доклада в очередной раз показывают, что глобальное потепление, вызванное деятельностью людей, продолжает нагревать планету. И это при том, что некоторые шаги по сдерживанию изменения климата замедлили общий рост выбросов парниковых газов. Увы, ученые констатируют: глобальные температуры Земли все еще движутся не в том направлении и значительно быстрее, чем прежде.

Начиная с прошлого июня, каждый последующий месяц устанавливал температурные рекорды. В результате 2023 официально признали самым жарким годом в истории, и предупредили, что 2024, вероятно, побьет этот рекорд. Эти экстремальные температуры опустошили регионы по всему миру, спровоцировали масштабные лесные пожары, а антарктические льды потеряли невероятное количество льда.

Эти рекордные температуры еще более усугубились благодаря явлению, известному как Эль-Ниньо, господствующему в Тихом океане и вызывающему потепление климата по всей планете. К счастью, новые исследования показывают, что влияние Эль-Ниньо пошло на спад, а в ближайшие месяцы ему на смену придет Ла-Нинья, оказывающее охлаждающий эффект. Впрочем, ученые предупредили, что не стоит ожидать резкого снижения температуры.

Карта мира, состоящая из цветных блоков, изображающих процентили глобальных средних температур суши и океана за весь 2023 год Фото: NOAA

Согласно новому отчету, за последние 10 лет, в период с 2014 по 2023 год, температура выросла на 1,19 градуса по Цельсию. Климатологи также отмечают, что глобальное потепление за последние 10 лет частично является побочным эффектом сокращения выбросов серы в коммерческом судоходстве, которое изменило состав топлива в 2020 году. Эти правила были направлены на сокращение загрязнения воздуха с судов и были успешными в этом, однако сера также оказывала на планету охлаждающий эффект, отражая солнечную радиацию обратно в космос.

По словам ученого-климатолога из Университета Йоханнеса Гутенберга в Германии Яна Эспера, человечество должно сделать как можно больше и в короткие сроки, однако это вовсе не гарантирует того, что климатические изменения замедлятся в долгосрочной перспективе.

Ранее Фокус писал о том, что в этом году мир ждет столько мощных ураганов, что у нас не хватит на всех имен.