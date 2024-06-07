Торговали еще до прихода миссионеров: бусины переписали историю коренных американцев

Благодаря недавнему исследованию ученые обнаружили неизвестные ранее торговые сети коренного населения Америки. Открытие стало возможным благодаря исследованию обычных бусин, найденных в регионе Великих озер.

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Коренные американцы играли значительную роль в ранней трансатлантической торговле, часто оставаясь в тени европейских колонизаторов. Однако недавнее исследование стеклянных бусин, которым 370 лет, показывает, что коренные общины занимались торговлей независимо от европейского влияния, пишет IFLScience.

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Стеклянные бусины, произведенные в таких городах, как Венеция, Париж, Амстердам и Руан, были центральным элементом взаимодействия между европейскими поселенцами и коренными общинами Северной Америки в колониальный период.

Исследователи проанализировали более 1000 бусин из Западных Великих озер и обнаружили, что многие из них изготовили еще до прибытия первых европейских миссионеров в этот регион. Этот вывод ставит под сомнение распространенное мнение о том, что европейцы были первыми в этих торговых сетях.

Химический анализ показал сходство этих бусин с бусинами, найденными в Онтарио, что свидетельствует о том, что коренные народы торговали ими на огромных расстояниях без участия европейцев.

Исследователи отмечают: "В Западных Великих озерах химический состав бусин указывает на связь с индейской резервацией Вендейк в местах, которые предшествовали движению гуронов на запад в 1650 г. н. э., что говорит об обмене между этими территориями еще до прибытия первых франкоязычных миссионеров".

Эти свидетельства указывают на активное участие коренных общин в ранних глобальных торговых сетях.

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Доктор Хизер Уолдер, автор исследования, отметила, что стеклянные бусины показывают, как коренные жители поддерживали социальные отношения и адаптировались как стратегия выживания в течение XVII века в регионе Великих озер.

Она добавила: "Бусины — это не просто украшения! Раскрытие их химического состава с помощью высокотехнологичных методов может помочь нам рассказать истории взаимоотношений между общинами по обе стороны Атлантического океана".

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