Люди истребляют десятки птиц, окрашивая их тела краской: ученые просят оставить природу в покое

Исследователи призывают людей, перестать эксплуатировать птиц на вечеринках по раскрытию пола малыша — это убивает пернатых.

Related video

Не успел мир отойти от истории мужчины, который решил "ласточкой" прыгнуть с яхты на косатку в океане, как ученые вынуждены вновь напоминать людям, как им следует взаимодействовать с дикой природой. На этот раз ученые просят оставить в покое голубей, которых нещадно эксплуатируют на вечеринках по раскрытию пола младенца, пишет IFLScience.

Для вечеринок по раскрытию пола малыша и других подобных мероприятий голубей часто окрашивают разными красками, а потому ученые вынуждены просить прекратить убивать птиц. В конце марта текущего года в Лестерширскую больницу дикой природы в Англии доставили голубя, окрашенного в розовый цвет. Предполагается, что птица была окрашена для вечеринки по раскрытию пола.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ветеринары обследовали птицу и обнаружили, что голубь был невероятно истощен, обезвожен, а также имел серьезные травмы, нанесенные кошкой. Эксперты считают, из-за яркого цвета перьев птица попросту стала более очевидной жертвой для хищников, в том числе кошек. В то же время токсины красителя могли повлиять на дыхание и пищеварение птицы.

К сожалению, этот голубь не выжил, он был невероятно истощен, обезвожен и имел серьезные раны Фото: Leicestershire Wildlife Hospital

Еще один голубь был доставлен в приют для животных Пудз в Южном Киллингхолме (Англия), после того, как его покрасили в розовый цвет. По словам основательницы заповедника Шены Фэйрлесс, ради всего нескольких минут развлечения, люди окрашивают перья голубей, однако птицам в результате приходится провести всю жизнь с последствиями этого действия. К счастью, голубь, похоже, прижился в заповеднике и поправляется.

В прошлом году, на другом берегу пруда также обнаружили голубя, перья которого были окрашены в розовый цвет. Увы, птица скончалась. Эксперты заявили, что причиной гибели, вероятно, стал краситель — голубь вдыхал токсины красителя, что и привело к смерти.

По данным Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA), случаи, подобные случаям с этими голубями, становятся все более распространенными, особенно в Великобритании. А потому, ученые вынуждены обратиться к общественности с призывом, прекратить использовать голубей в своих целях.

По словам исследователей, на это есть несколько причин:

во-первых, это может вызвать проблемы со здоровьем;

во-вторых, ухудшить способность летать;

в-третьих, делает их более уязвимыми перед хищниками;

в-четвертых, красители и краски токсичны для птиц;

Ранее Фокус писал о том, что сделано первое в мире фото птицы, которую не видели 20 лет.