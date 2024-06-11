Люди винищують десятки птахів, фарбуючи їхні тіла фарбою: науковці просять дати природі спокій

Дослідники закликають людей перестати експлуатувати птахів на вечірках із розкриття статі малюка — це вбиває пернатих.

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Не встиг світ відійти від історії чоловіка, який вирішив "ластівкою" стрибнути з яхти на косатку в океані, як науковці змушені знову нагадувати людям, як їм слід взаємодіяти з дикою природою. Цього разу вчені просять дати спокій голубам, яких нещадно експлуатують на вечірках із розкриття статі немовляти, пише IFLScience.

Для вечірок з розкриття статі малюка та інших подібних заходів голубів часто забарвлюють різними фарбами, а тому вчені змушені просити припинити вбивати птахів. Наприкінці березня поточного року в Лестерширську лікарню дикої природи в Англії доправили голуба, пофарбованого в рожевий колір. Передбачається, що птаха було пофарбовано для вечірки з розкриття статі.

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Ветеринари обстежили птаха і виявили, що голуб був неймовірно виснажений, зневоднений, а також мав серйозні травми, завдані кішкою. Експерти вважають, через яскравий колір пір'я птах просто став очевиднішою жертвою для хижаків, зокрема котів. Водночас токсини барвника могли вплинути на дихання і травлення птаха.

На жаль, цей голуб не вижив, він був неймовірно виснажений, зневоднений і мав серйозні рани Фото: Leicestershire Wildlife Hospital

Ще одного голуба доправили до притулку для тварин Пудз у Південному Кіллінгхолмі (Англія), після того, як його пофарбували в рожевий колір. За словами засновниці заповідника Шени Фейрлесс, заради лише кількох хвилин розваги, люди фарбують пір'я голубів, проте птахам у результаті доводиться провести все життя з наслідками цієї дії. На щастя, голуб, схоже, прижився в заповіднику й одужує.

Минулого року, на іншому березі ставка також виявили голуба, пір'я якого було пофарбовано в рожевий колір. На жаль, птах помер. Експерти заявили, що причиною загибелі, ймовірно, став барвник — голуб вдихав токсини барвника, що і призвело до смерті.

За даними Королівського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA), випадки, подібні до випадків із цими голубами, стають дедалі більш поширеними, особливо у Великій Британії. А тому, вчені змушені звернутися до громадськості із закликом припинити використовувати голубів у своїх цілях.

За словами дослідників, на це є кілька причин:

по-перше, це може спричинити проблеми зі здоров'ям;

по-друге, погіршити здатність літати;

по-третє, робить їх більш уразливими перед хижаками;

по-четверте, барвники та фарби токсичні для птахів;

Раніше Фокус писав про те, що зроблено перше у світі фото птаха, якого не бачили 20 років.