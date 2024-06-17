Санджай Найяк: "Работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность в новой реальности"

ТОП-менеджер в фармакологической отрасли с более чем 25-летним опытом объяснил, почему вирусы не сдаются и как избежать рецидива COVID19

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Треть жителей Украины убеждена, что угроза коронавируса была оценена верно, таковы данные опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные 30 апреля. Еще 16% опрошенных не смогли ответить, согласны они с этим утверждением или нет. В то же время 53% посчитали принятые страной меры по борьбе с коронавирусом избыточными. При этом, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, на конец января уже этого года в стране курсировало 17 штаммов коронавируса, в том числе и новый под названием "Дженни". Отменили пандемию, но не вирус, подчеркивает опытный фармаколог, имеющий 27-летний опыт управления транснациональными фармакологическими компаниями Organosyn и Amarox Санджай Найяк. Благодаря его профессиональным усилиям система здравоохранения Украины получила в свое распоряжение известные лекарственные препараты для лечения и профилактики COVID19, отпускаемые по рецепту, а также популярные среди украинцев БАДы.

Вирус не дремлет

"Врага", а также его уловки и способности, нужно знать в лицо, объясняет Санджай Найяк. Применение вакцин и развитие иммунитета оказывает давление на вирус, что может стимулировать его мутационную активность, поэтому фармакологи не останавливают своих исследований и постоянно работают над выпуском новых лекарств, способных противостоять мутирующему вирусу. На вооружении врачей Украины и сегодня остаются рецептурные противовирусные препараты, которые Санджай Найяк вывел на рынок в 2020 году, занимая пост генерального директора фармацевтической компании Amarox. Он сумел сделать это в самые сжатые сроки, чем существенно поддержал усилия системы здравоохранения Украины, во-первых, в поиске лекарств, а во-вторых, в обеспечении их доступности для каждой больницы в каждом населенном пункте страны. Оба препарата подавляют развитие вируса в организме, особенно эффективны на ранних стадиях заболевания и помогают предотвратить тяжелые последствия ковида. Таким образом, украинские врачи получили возможность выбора – какой медикамент назначить больному с учетом его общего состояния. Успех в распространении новых лекарств состоял в грамотном управлении основными процессами их запуска: Санджай Найяк разработал стратегию маркетинга и распространения, тесно сотрудничая с отделом продаж компании в деле повышения осведомленности медицинского и фармакологического сообщества. Важно было и то, что предприятие под руководством Найяка смогло обеспечить и широкую доступность лекарственных средств для больниц и медицинских учреждений по всей Украине.

"Пока вирус продолжает циркулировать в глобальной популяции, у него есть возможность мутировать и распространяться дальше, – объясняет Санджай, – а у людей должна быть возможность эффективно ему противостоять. И мы работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность в новой реальности".

Управленческий талант ТОП-менеджера, проявленный в сложный пандемический период, получил признание главного вирусолога Украины, а также задал новую планку профессиональных стандартов в отрасли.

Круговая оборона

Для вирусов, микробов и бактерий границ не существует. Международное сотрудничество и обмен информацией о заболеваниях критически важны для быстрого обнаружения и контроля новых возможных угроз здоровью, считает Санджай Найяк. Эксперт отмечает, что исследования и разработка новых вакцин и лекарств, а также создание мощностей для их массового производства являются критически важными в обеспечении быстрого и эффективного ответа на новые вирусные угрозы. Поэтому в 2011 году опытный специалист-фармаколог основывает компанию Organosyn, продвигающую на рынок Украины и других стран новейшие лекарственные препараты. За 9 лет работы на посту генерального директора и члена совета директоров компании Санджай Найяк вывел ее в ТОП-35 крупнейших фармкомпаний Украины с ростом прибыли за это время в более чем 10 раз. При этом даже после его ухода с руководящей позиции в 2020 году компания продолжает свой уверенный рост, имея прочный фундамент, заложенный Санджаем.

В 2013 году Санджай Найяк запустил предприятие Evertogen Life Sciences Ltd, имеющее несколько производственных площадок в Индии. Предприятие выпускает препараты-дженерики под брендом Organosyn, сертифицированные профильными министерствами и ведомствами Украины, Австралии, Канады, ОАЭ, а также Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня компания имеет около сорока клиентов по всему миру – помимо Украины, Канады и Австралии, это страны Европы, Южной Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Деловая репутация – бесценный актив, уверен успешный управленец. Ключевыми в репутации компании он называет несколько факторов, первый из которых — качество лекарственных средств, производимых компанией, а также инновационность: компании, активно инвестирующие в научные исследования и разработку, часто пользуются более высоким авторитетом в индустрии.

"Деятельность компании в отношениях с пациентами, врачами, регуляторными органами и обществом в целом должна быть прозрачной и этичной, – говорит Санджай. – Эта социальная составляющая особенно весома, если компания придерживается принципов устойчивого развития".

Укрепление позиций

Пандемия оказалась уникальным опытом – и для властей, и для общества, и для специалистов множества профессиональных направлений, однако повторения аврального режима никто не хочет, хотя никто и не исключает. Важно извлечь верные уроки из случившегося, подчеркивает Санджай Найяк. В планах самого Санджая – развитие фармакологического бизнеса, в том числе с использованием традиций восточной медицины, с которой Санджай знаком с рождения. Как носитель культуры Индии, он обладает действительно реальными познаниями лучших традиционных практик, а как опытный фармаколог, разбирается в современных технологиях. Объединив тысячелетний опыт и передовые разработки, он намерен выпустить на рынок биологически активные продукты для укрепления иммунитета – как известно, лучше предупредить заболевание, чем его лечить.

"Йога уже доказала свою "профпригодность" в деле укрепления здоровья, – говорит Санджай Найяк, – но одними только асанами наследие Индии не исчерпывается. Пора познакомить мир со всем ее богатством".

По его мнению, фармотрасль усилит внимание к инновациям и разработкам в части не только медикаментов, но и биологически активных добавок как превентивных мер в укреплении иммунитета, тем более что общество также задумалось о том, что здоровье – это действительно бесценный ресурс. Пережив кризис социальный и экономический, люди сосредотачиваются на практиках медитации и ментальной гигиены, создавая спрос на экологичные технологии. А власти и бизнес, по мнению эксперта, дадут адекватный ответ на этот запрос в самом ближайшем будущем.

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