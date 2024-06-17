Санджай Найяк: "Працюємо над тим, щоб гарантувати безпеку в новій реальності"

Топменеджер у фармакологічній галузі з понад 25-річним досвідом пояснив, чому віруси не здаються і як уникнути рецидиву COVID19

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Третина жителів України переконана, що загрозу коронавірусу було оцінено правильно, такі дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", опубліковані 30 квітня. Ще 16% опитаних не змогли відповісти, згодні вони з цим твердженням чи ні. Водночас 53% вважають вжиті країною заходи щодо боротьби з коронавірусом надмірними. Водночас, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, на кінець січня вже цього року в країні курсувало 17 штамів коронавірусу, зокрема й новий під назвою "Дженні". Скасували пандемію, але не вірус, підкреслює досвідчений фармаколог, який має 27-річний досвід управління транснаціональними фармакологічними компаніями Organosyn і Amarox Санджай Найяк. Завдяки його професійним зусиллям система охорони здоров'я України отримала у своє розпорядження відомі лікарські препарати для лікування та профілактики COVID19, що відпускаються за рецептом, а також популярні серед українців БАДи.

Вірус не дрімає

"Ворога", а також його хитрощі та здібності, потрібно знати в обличчя, пояснює Санджай Найяк. Застосування вакцин і розвиток імунітету чинить тиск на вірус, що може стимулювати його мутаційну активність, тому фармакологи не зупиняють своїх досліджень і постійно працюють над випуском нових ліків, здатних протистояти вірусу, що мутує. На озброєнні лікарів України й сьогодні залишаються рецептурні противірусні препарати, які Санджай Найяк вивів на ринок 2020 року, обіймаючи посаду генерального директора фармацевтичної компанії Amarox. Він зумів зробити це в найстисліші строки, чим суттєво підтримав зусилля системи охорони здоров'я України, по-перше, у пошуку ліків, а по-друге, у забезпеченні їхньої доступності для кожної лікарні в кожному населеному пункті країни. Обидва препарати пригнічують розвиток вірусу в організмі, особливо ефективні на ранніх стадіях захворювання і допомагають запобігти важким наслідкам ковіду. Так, українські лікарі отримали можливість вибору — який медикамент призначити хворому з урахуванням його загального стану. Успіх у поширенні нових ліків полягав у грамотному управлінні основними процесами їхнього запуску: Санджай Найяк розробив стратегію маркетингу та розповсюдження, тісно співпрацюючи з відділом продажів компанії у справі підвищення обізнаності медичної та фармакологічної спільноти. Важливо було й те, що підприємство під керівництвом Найяка змогло забезпечити і широку доступність лікарських засобів для лікарень та медичних закладів по всій Україні.

"Поки вірус продовжує циркулювати в глобальній популяції, у нього є можливість мутувати і поширюватися далі, — пояснює Санджай, — а в людей має бути можливість ефективно йому протистояти. І ми працюємо над тим, щоб забезпечити безпеку в новій реальності".

Управлінський талант топменеджера, проявлений у складний пандемічний період, отримав визнання головного вірусолога України, а також задав нову планку професійних стандартів у галузі.

Кругова оборона

Для вірусів, мікробів і бактерій кордонів не існує. Міжнародне співробітництво та обмін інформацією про захворювання критично важливі для швидкого виявлення і контролю нових можливих загроз здоров'ю, вважає Санджай Найяк. Експерт зазначає, що дослідження та розробка нових вакцин і ліків, а також створення потужностей для їхнього масового виробництва є критично важливими в забезпеченні швидкої та ефективної відповіді на нові вірусні загрози. Тому 2011 року досвідчений фахівець-фармаколог засновує компанію Organosyn, що просуває на ринок України та інших країн новітні лікарські препарати. За 9 років роботи на посаді генерального директора і члена ради директорів компанії Санджай Найяк вивів її в топ 35 найбільших фармкомпаній України зі зростанням прибутку за цей час у понад 10 разів. При цьому навіть після його відходу з керівної позиції 2020 року компанія продовжує своє впевнене зростання, маючи міцний фундамент, закладений Санджаєм.

У 2013 році Санджай Найяк запустив підприємство Evertogen Life Sciences Ltd, що має кілька виробничих майданчиків в Індії. Підприємство випускає препарати-дженерики під брендом Organosyn, сертифіковані профільними міністерствами та відомствами України, Австралії, Канади, ОАЕ, а також Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Сьогодні компанія має близько сорока клієнтів по всьому світу — крім України, Канади та Австралії, це країни Європи, Південної Африки, Південно-Східної Азії та Латинської Америки.

Ділова репутація — безцінний актив, упевнений успішний управлінець. Ключовими в репутації компанії він називає кілька чинників, перший з яких — якість лікарських засобів, вироблених компанією, а також інноваційність: компанії, які активно інвестують у наукові дослідження та розробку, часто користуються вищим авторитетом в індустрії.

"Діяльність компанії у відносинах з пацієнтами, лікарями, регуляторними органами та суспільством загалом має бути прозорою та етичною, — каже Санджай. — Ця соціальна складова особливо вагома, якщо компанія дотримується принципів сталого розвитку".

Зміцнення позицій

Пандемія виявилася унікальним досвідом — і для влади, і для суспільства, і для фахівців безлічі професійних напрямів, однак повторення аврального режиму ніхто не хоче, хоча ніхто і не виключає. Важливо зробити правильні висновки з того, що сталося, підкреслює Санджай Найяк. У планах самого Санджая — розвиток фармакологічного бізнесу, зокрема з використанням традицій східної медицини, з якою Санджай знайомий з народження. Як носій культури Індії, він володіє дійсно реальними знаннями найкращих традиційних практик, а як досвідчений фармаколог, розуміється на сучасних технологіях. Об'єднавши тисячолітній досвід і передові розробки, він має намір випустити на ринок біологічно активні продукти для зміцнення імунітету — як відомо, краще попередити захворювання, ніж його лікувати.

"Йога вже довела свою "профпридатність" у справі зміцнення здоров'я, — каже Санджай Найяк, — але одними тільки асанами спадщина Індії не вичерпується. Пора познайомити світ з усім її багатством".

На його думку, фармгалузь посилить увагу до інновацій і розробок у частині не лише медикаментів, а й біологічно активних добавок як превентивних заходів у зміцненні імунітету, тим паче, що суспільство також замислилось над тим, що здоров'я — це справді безцінний ресурс. Переживши кризу соціальну та економічну, люди зосереджуються на практиках медитації та ментальної гігієни, створюючи попит на екологічні технології. А влада і бізнес, на думку експерта, дадуть адекватну відповідь на цей запит у найближчому майбутньому.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця