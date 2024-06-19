XXL холодильники Haier: вы сможете больше

Если у вас большой холодильник, то вы автоматически имеете больше возможностей для хранения и заморозки. Больше не нужно выбирать между заготовками и свежими продуктами, постоянно держать в мыслях, сколько осталось места под конкретные блюда. И больше всего возможностей появляется именно с холодильниками Haier, потому что они также имеют множество новых и уникальных технологий, расширенный функционал, целые системы для разумного сохранения продуктов и экономии электроэнергии. Фирма выпустила сразу две революционные модели, которые демонстрируют XXL потенциал.

Side-by-side холодильник Haier HSR3918ENPG — сочетание вместительности и удобства

Максимум объема, возможностей и вместительности — то, как можно описать Side-by-side холодильники. Это эффективный вариант, если вам нужна вместительная модель. В конструкции Side-by-side морозильная камера расположена рядом с основной, а не снизу или сверху. То есть вам не нужно жертвовать объемом для заморозки ради хранения продуктов в холодильном отсеке. В модели HSR3918ENPG в морозильном отделе целых 177 л, при 337 л основной камеры. Вместительность — важный критерий для подобной техники, но в этом случае она еще сочетается с чрезвычайной эргономикой и шириной в 90 см. Можно выделить основные инновации и функции для этой модели:

Total No Frost — технология нового поколения, которая выводит охлаждение на новый уровень и гарантирует отсутствие инея и льда на стенках холодильника. Тратить время на размораживание теперь не нужно;

Super-Cool — уникальная функция, позволяющая быстро заморозить даже большое количество продуктов за один раз;

два контура охлаждения — температура в морозильной и основной камерах поддерживается точно и отдельно, благодаря двухконтурной системе распределения холодного воздуха;

Super-Freeze — функция, позволяющая быстро заморозить свежие продукты и сохранить их непревзойденный вкус и большее количество полезных элементов;

Multi Air Flow — еще одна инновационная технология, отвечающая о постоянной циркуляции воздушных потоков, благодаря чему холод распределяется пропорционально;

двери со специальной системой шарниров, позволяющих безопасно их открывать, фиксируя в нужном положении без ущерба мебели и стенам;

инверторный двигатель с гарантией 15 лет, работающий без лишних шума и вибрации, и обеспечивающий большую степень надежности. Также инверторный компрессор позволяет снизить потребление электроэнергии в среднем на 20-30%.

Также этот холодильник Side-by-side от Haier имеет инновационную LED-подсветку, чтобы вы видели все продукты без темных зон, много полочек и отделов, включая отсеки под овощи/фрукты с высокой влажностью и класс энергосбережения А++.

Мультидор Haier HCR3818ENPT — мультизадачность без границ

Холодильник конструкции мультидор — особый тип техники, имеющий сразу четыре дверцы. Кроме очевидных преимуществ яркого дизайна, это обусловлено продуманной эргономикой и более эффективной экономией электроэнергии. Открывая одну дверцу и получая доступ к продуктам, вы меньше расходуете холод.

Эта модель от Haier имеет 467 л полезного объема при ширине всего 83 см, но это не единственное ее преимущество. Холодильник имеет продуманную систему хранения, состоящую из трех основных полочек, шести навесных и шести отделов в морозильной камере. Эта модель-мультидор выделяется следующими особенностями:

инверторный компрессор с минимальным уровнем шума и вибраций (отдельная гарантия на 15 лет);

Total No Frost — эта система уже упоминалась в прошлом разделе, но она действительно позволяет забыть о размораживании;

Air Surround Cooling — это технология HAIER Fresher Techs, которая позволяет дольше хранить различные продукты благодаря равномерному распределению воздушных потоков на каждой полке

сенсорный дисплей для быстрых и удобных настроек.

Добавьте к этому LED-подсветку и полочки из закаленного стекла, и вы получите мультизадачный мультидор от Haier.

С большими холодильниками вы можете получить больше возможностей и перестать играть в конструктор.