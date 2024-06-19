XXL холодильники Haier: ви зможете більше

Якщо у вас великий холодильник, то ви автоматично маєте більше можливостей для зберігання та заморозки. Більше не потрібно вибирати між заготовками та свіжими продуктами, постійно тримати у думках, скільки залишилось місця під конкретні страви. І найбільше можливостей з’являється саме з холодильниками Haier, бо вони також мають безліч нових та унікальних технологій, розширений функціонал, цілі системи для розумного збереження продуктів та економії електроенергії. Фірма випустила відразу дві революційні моделі, які демонструють XXL потенціал.

Side-by-side холодильник Haier HSR3918ENPG — поєднання місткості та зручності

Максимум об’єму, можливостей та місткості — те, як можна описати Side-by-side холодильники. Це ефективний варіант, якщо вам потрібна містка модель. У конструкції Side-by-side морозильна камера розташована поряд з основною, а не знизу чи зверху. Тобто вам не потрібно жертвувати об’ємом для заморозки заради зберігання продуктів у холодильному відсіку. У моделі HSR3918ENPG у морозильному відділі цілих 177 л, при 337 л основної камери. Місткість — важливий критерій для подібної техніки, але у цьому випадку вона ще поєднується з надзвичайною ергономікою та шириною у 90 см. Можна виділити основні інновації та функції для цієї моделі:

Total No Frost — технологія нового покоління, яка виводить охолодження на новий рівень і гарантує відсутність інею та льоду на стінках холодильника. Витрачати час на розморожування тепер не потрібно;

Super-Cool — унікальна функція, що дозволяє швидко заморозити навіть велику кількість продуктів за один раз;

два контури охолодження — температура у морозильній та основній камерах підтримується точно та окремо, завдяки двохконтурній системі розподілу холодного повітря;

Super-Freeze — функція, що дозволяє швидко заморозити свіжі продукти і зберегти їхній неперевершений смак та більшу кількість корисних елементів;

Multi Air Flow — ще одна інноваційна технологія, що відповідає про постійну циркуляцію повітряних потоків, завдяки чому холод розподіляється пропорційно;

двері зі спеціальною системою шарнірів, що дозволяють безпечно їх відкривати, фіксуючи у потрібному положенні без шкоди меблям та стінам;

інверторний двигун з гарантією 15 років, що працює без зайвих шуму та вібрації, та забезпечує більший ступінь надійності. Також інверторний компресор дозволяє знизити споживання електроенергії у середньому на 20-30%.

Також цей холодильник Side-by-side від Haier має інноваційне LED-підсвічування, щоб ви бачили всі продукти без темних зон, багато поличок та відділів, включно з відсіками під овочі/фрукти з високою вологістю та клас енергозбереження А++.

Мультидор Haier HCR3818ENPT — мультизадачність без меж

Холодильник конструкції мультидор — особливий тип техніки, що має відразу четверо дверцят. Окрім очевидних переваг яскравого дизайну, це зумовлено продуманою ергономікою та більш ефективною економією електроенергії. Відкриваючи одну дверку та отримуючи доступ до продуктів, ви менше витрачаєте холод.

Ця модель від Haier має 467 л корисного об’єму при ширині лише 83 см, та це не єдина її перевага. Холодильник має продуману систему зберігання, що складається з трьох основних поличок, шести навісних та шести відділів у морозильній камері. Ця модель-мультидор виділяється наступними особливостями:

інверторний компресор з мінімальним рівнем шуму та вібрацій (окрема гарантія на 15 років);

Total No Frost — ця система вже згадувалась у минулому розділі, але вона дійсно дозволяє забути про розморожування;

Air Surround Cooling — це технологія HAIER Fresher Techs, що дозволяє довше зберігати різні продукти завдяки рівномірному розподілу повітряних потоків на кожній поличці

сенсорний дисплей для швидких та зручних налаштувань.

Додайте до цього LED-підсвітку та полички з загартованого скла, і ви отримаєте мультизадачний мультидор від Haier.

З великими холодильниками ви можете отримати більше можливостей та перестати грати у конструктор.