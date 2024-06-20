В небе скоро появится новая звезда: NASA отправляет в космос революционную миссию

Первая в своем роде миссия поможет астрономам улучшить изучение далеких звезд.

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В NASA сообщили, что к началу 2029 года в космос будет запущена миссия "Ландольт". Это будет небольшой спутник, который можно назвать искусственной звездой. Дело в том, что спутник будет выпускать лазерные лучи и имитировать свет настоящих звезд и за этим будут наблюдать наземные телескопы. Благодаря этому спутнику астрономы смогут лучше настраивать приборы для наблюдения за звездами, что может привести к революции в изучении Вселенной, пишет Live Science.

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Ученые из NASA собираются отправить в космос уникальную, первую в своем роде, миссию под названием "Ландольт" ближе к 2029 году. Спутник будет иметь 8 лазеров, которые смогут имитировать свет практически любой звезды. Наблюдая с помощью наземных телескопов за этой искусственной звездой, астрономы смогут улучшить методы изучения реальных объектов.

Миссия была названа в честь покойного американского астронома Арло Ландольта, который создал каталог яркости звезд.

Новый спутник будет находится на высоте 35 785 км на Землей, то есть на геосинхронной орбите, что позволит ему вращаться с такой же скоростью, что и Земля. Таким образом будет казаться, что он неподвижно зафиксирован на небе. Хотя увидеть этот спутник невооруженным глазом будет невозможно, ведь его свет будет слишком слабым для этого. Стоимость проекта оценивается в 19,5 млн долларов.

Благодаря этому спутнику астрономы смогут лучше настраивать приборы для наблюдения за звездами, что может привести к революции в изучении Вселенной Фото: NASA

С помощью новой миссии астрономы хотят улучшить оценку яркости реальных звезд, ведь с помощью лазерного света можно будет провести калибровку приборов наземных телескопов. Свет искусственной звезды станет хорошим ориентиром для телескопов, чтобы затем они могли сравнить показатели с параметрами реальных звезд. По словам ученых, это первая в своем роде гибридная миссия, которая включает в себя космический аппарат и наземные телескопы.

Астрономы считают, что возможность более точно измерить яркость и расстояние до звезд принесет много пользы для науки. Например, благодаря этим данным можно найти больше планет, которые вращаются вокруг далеких звезд, а также это поможет более точно определить, сколько лет той или иной звезде и как она эволюционировала с течением времени.

Также астрономы хотят использовать спутник "Ландольт" для улучшения методов изучения темной энергии и более точного определения скорости расширения Вселенной.

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