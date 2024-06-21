Компания из Испании предлагает полет на воздушном шаре в космос за 200 тысяч евро (фото)

В специальной капсуле 7 человек смогут подняться на высоту 40 км.

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Испанская компания EOS-X Space объявила о том, что уже в следующем году желающие увидеть космос и нашу планету с очень большой высоты смогут подняться в стратосферу в семиместной капсуле, которая прикреплена к огромному воздушному шару, пишет New Atlas.

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Когда речь идет о полетах к краю космического пространства на воздушном шаре, то есть почти туда, где начинается настоящий космос, то в этом плане некоторые люди могут подумать об американской компании Space Perspective.

С 2020 года эта компания разрабатывает капсулу "Нептун", внутри которой 8 космических туристов смогут подняться на высоту 30 км над поверхностью Земли. Сам полет займет 6 часов.

На такой высоте можно увидеть кривизну Земли и черноту космоса. Капсула "Нептун" будет прикреплена к воздушному шару, наполненному водородом. Но Space Perspective — это не единственная компания, которая собирается предоставлять подобную услугу для космических туристов.

На такой высоте можно увидеть кривизну Земли и черноту космоса Фото: New Atlas

Испанская компания EOS-X Space объявила о том, что уже завершает разработку собственной капсулы EOS-X, которая должна начать полеты с баз в Севилье и Абу-Даби в третьем квартале 2025 года.

Испанская компания EOS-X Space объявила о том, что уже в следующем году желающие увидеть космос и нашу планету с очень большой высоты смогут подняться в стратосферу в семиместной капсуле, которая прикреплена к огромному воздушному шару Фото: New Atlas

Эта капсула из углеродного волокна будет доставлять 7 туристов и одного пилота на высоту примерно 40 км над поверхностью Земли с помощью шара, наполненного гелием. Предполагается, то весь полет в стратосферу займет 5 часов: два часа нужно на подъем, два часа капсула будет находится на вышеуказанной высоте и затем час будет спускаться вниз.

Как и в случае с капсулой "Нептун", EOS-X будет иметь эргономичные сиденья, панорамные окна, бар и туалет. Билет для туристов будет стоить от 150 до 200 тысяч евро за одно место. В то время как полет в капсуле от Space Perspective обойдется в 125 тысяч долларов. По примерному курсу это 116 тысяч евро.

Как и в случае с капсулой "Нептун", EOS-X будет иметь эргономичные сиденья, панорамные окна, бар и туалет. Билет для туристов будет стоить от 150 до 200 тысяч евро за одно место Фото: New Atlas

Компания EOS-X Space надеется предложить особенно богатым клиентам еще больше. Для этого она планирует построить комплекс SpaceHub на острове Картуха, который находится на реке Гвадалквивир в Севилье. Там туристы смогут провести несколько дней в роскошном отеле, принимая участие в таких мероприятиях, как полеты на самолете в условиях невесомости и симуляции космических миссий в виртуальной реальности, а затем отправятся на на вертолете к месту старта капсулы EOS-X.

Компания EOS-X Space заявляет, что окончательные испытания капсулы пройдут в ближайшее время. Как будет выглядеть такой полет можно увидеть на видео ниже.

Как уже писал Фокус, ранее в этом году компания Space Perspective представила самую большую капсулу для полетов туристов в стратосферу.

Также Фокус писал о необычной проверке работы двигателей космического корабля Boeing Starliner, который сейчас соединен с Международной космической станцией. У корабля случилось несколько аварий в полете, но теперь причина этих проблем обнаружена.