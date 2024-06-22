Ползучая оккупация. Ученые рассказали, почему кошки на самом деле любят лежать на ноутбуках

Несмотря на то, что кошки способны имитировать поведение человека, ваш питомец едва ли стремится подражать вам, лежа на ноутбуке.

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Кошки и люди тысячи лет живут бок о бок. Нам вроде бы удалось приручить этих животных, однако мы до сих пор не знаем их на 100%. Например, большинство владельцев кошек замечали, что их питомцы любят лежать на ноутбуках, но наука так и не разгадала эту тайну. Впрочем, несколько теорий все же имеется, пишет Science Focus.

Недавние исследования показали, что кошки в действительности могут имитировать поведение человека. В одном исследовании ученые обнаружили, что животные могут сопоставлять свое тело с нашим, чтобы повторять действия, например, касаться коробки головой или определенной конечностью. Однако ученые считают, случае с ноутбуком наши питомцы вовсе не стремятся копировать наше поведение.

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По словам эксперта в области психологии животных с более чем 25-летним клиническим опытом, доктора Дэвида Сэндса, кошкам нелегко имитировать набор текста. Также маловероятно, что питомцев привлекает исключительно тепло, генерируемое ноутбуком. Эксперты отмечают, что ноутбуки действительно генерируют тепло, а кошек привлекают теплые помещения, но тогда возникает вопрос, почему наши питомцы попросту не сидят у батареи?

Исследователи считают, что на самом деле кошек в нашем ноутбуке привлекает вовсе не тепло, а аромат. А точнее, наш аромат, который мы регулярно оставляем на своем ноутбуке. Едва ли люди способны уловить этот аромат, однако кошки справятся с этой задачей.

Сэндс отмечает, что кошки — мастера запахов. Их мир буквально основан на запахах: зрение развито для ночной охоты, а значит в остальное время суток они полагаются на обоняние. Но не стоит заблуждаться, кошки вовсе не лежат на ноутбуках, чтобы насладиться запахом владельца. Ученые полагают, этому есть другое объяснение.

Куда более вероятно, что наши питомцы попросту пытаются оставить на ноутбуке собственный запах и, соответственно, вытеснить наш собственный. Простыми словами, таким образом наши кошки стремятся показать, что владеют нами и всем, что нам принадлежит.

Владельцы считают, что кошки трутся о них или вещи, выражая таким образом любовь. Однако реальность такова, что животные просто стремятся оставить на нас собственный запах. По словам Сэндса, наши питомцы буквально "одержимы желанием стать доминирующей силой в нашем доме".

Вредно ли для кошки лежать на ноутбуке?

Питомцы могут закрывать документы без сохранения или отправлять несвязные сообщения начальству, доставляя вам дискомфорт, но они едва ли могут сами пострадать от отдыха за компьютером. Эксперт отмечает, что нет никакой физической угрозы для питомца.

Однако вам следует беспокоиться о таком поведении, если оно является частью чего-то большего. Например, если питомец повсюду следует за вами по дому, это может быть симптомом беспокойства или поиска внимания.

Если кошка постоянно издает звуки, перемещаясь по дому, это также может быть признаком беспокойства. Но если ваша кошка не проявляет этих признаков и просто лежит на ноутбуке — не о чем переживать, она просто пытается захватить все ваше пространство.

Ранее Фокус писал о том, что каждая кошка под животом носит "странную сумку": ученые не могут понять ее предназначение.