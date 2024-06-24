Необъяснимый эффект. Разрушительные ураганы заставляют обезьян вести себя странно: о чем речь

Исследователи обнаружили, что макаки намного лучше ладят с другими членами группы после разрушительного урагана.

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В условиях климатического кризиса и экстремальных температур тень является ценным ресурсом для всего живого, в том числе и макак, поскольку древесный покров все еще ниже необходимого уровня. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, как сильные ураганы влияют на поведение популяции макак, однако результаты оказались любопытными — уровень агрессии среди животных значительно снижался, пишет BBC.

Исследование проводилось командой из университетов Пенсильвании и Эксетера в Пуэрто-Рико, после того, как в 2017 году на остров обрушился разрушительный ураган, унесший жизни более 3000 человек и уничтоживший 63% растительности на карибском острове Кайо Сантьяго. Отметим, что остров также известен как Остров Обезьян и является домом для изучаемых исследователями макак.

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В своей новой работе ученые стремились узнать, как разрушительный ураган повлиял на местную популяцию. Результаты исследования оказались весьма любопытными: ученые ожидали усиления агрессивности и соперничества среди животных, однако общее бедствие, похоже, лишь сплотило животных.

Напомним, что макаки в целом известны своей агрессивностью и соперничеством. Однако после разрушительного урагана животные стали более терпимы друг к другу, чтобы получить доступ к редкой тени. Особенно в температурных условиях, когда жара часто достигает 40°C. По словам научного сотрудника неврологии из Гарварда, доктора Камиллы Тестард, на карибском острове чрезвычайно жарко, что не просто доставляет местным популяциям неудобства, но порой может быть опасно для здоровья.

В ходе исследования ученые использовали данные, собранные до и после урагана, команда изучила силу и количество социальных связей среди макак. Результаты показывают, что представители этого вида на самом деле не очень хорошо умеют делиться — будь то тень, или еда. Однако все изменилось после урагана.

Ученые обнаружили, что бедствие изменило эволюционные преимущества совместного использования тени и терпимости к другим, в результате чего больше макак смогли получить доступ к дефицитной тени, что имеет решающее значение для выживания вида.

По словам авторов исследования, конкуренция все еще существовала внутри групп, однако правила игры значительно изменились после урагана. По словам соавтора исследования, профессора Лорен Брент, общее бедствие показало, что особенно важными в жизни животных является отсутствие жизни, жары, стресса и доступа к тени.

К слову, позже возросшая толерантность макак распространилась и на другие аспекты их повседневной жизни. Макаки проводили время вместе по утрам, пока жара не заставила их искать тень.

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