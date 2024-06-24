Незрозумілий ефект. Руйнівні урагани змушують мавп поводитися дивно: про що йдеться

Дослідники виявили, що макаки набагато краще ладнають з іншими членами групи після руйнівного урагану.

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В умовах кліматичної кризи та екстремальних температур тінь є цінним ресурсом для всього живого, зокрема й для макак, оскільки деревний покрив все ще нижчий за необхідний рівень. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, як сильні урагани впливають на поведінку популяції макак, проте результати виявилися цікавими — рівень агресії серед тварин значно знижувався, пише BBC.

Дослідження проводилося командою з університетів Пенсільванії та Ексетера в Пуерто-Рико, після того, як 2017 року на острів налетів руйнівний ураган, який забрав життя понад 3000 осіб і знищив 63% рослинності на карибському острові Кайо Сантьяго. Зазначимо, що острів також відомий як Острів Мавп і є домом для досліджуваних дослідниками макак.

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У своїй новій роботі вчені прагнули дізнатися, як руйнівний ураган вплинув на місцеву популяцію. Результати дослідження виявилися вельми цікавими: вчені очікували посилення агресивності та суперництва серед тварин, проте загальне лихо, схоже, лише згуртувало тварин.

Нагадаємо, що макаки загалом відомі своєю агресивністю та суперництвом. Однак після руйнівного буревію тварини стали більш терпимі одна до одної, щоб отримати доступ до рідкісної тіні. Особливо в температурних умовах, коли спека часто сягає 40°C. За словами наукової співробітниці неврології з Гарварду, докторки Камілли Тестард, на карибському острові надзвичайно спекотно, що не просто завдає місцевим популяціям незручностей, а й часом може бути небезпечним для здоров'я.

Під час дослідження вчені використовували дані, зібрані до і після урагану, команда вивчила силу і кількість соціальних зв'язків серед макак. Результати показують, що представники цього виду насправді не дуже добре вміють ділитися — чи то тінь, чи їжа. Проте все змінилося після урагану.

Вчені виявили, що лихо змінило еволюційні переваги спільного використання тіні та терпимості до інших, внаслідок чого більше макак змогли отримати доступ до дефіцитної тіні, що має вирішальне значення для виживання виду.

За словами авторів дослідження, конкуренція все ще існувала всередині груп, проте правила гри значно змінилися після урагану. За словами співавторки дослідження, професорки Лорен Брент, загальне лихо засвідчило, що особливо важливими в житті тварин є відсутність життя, спеки, стресу та доступу до тіні.

До слова, пізніше зросла толерантність макак, яка поширилася й на інші аспекти їхнього повсякденного життя. Макаки проводили час разом вранці, поки спека не змусила їх шукати тінь.

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