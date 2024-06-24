Очень суровая курьерская служба: катапульта будет швырять кремний и титан с Луны на орбиту (фото)

Электромагнитная катапульта, которая уже работает на Земле, может максимально удешевить добычу полезных ископаемых на Луне.

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Еще в 1974 году профессор Принстонского университета Джерард О'Нил впервые озвучил идею использования электромагнитной катапульты или ускорителя масс для отправки полезных грузов с Луны, пишет Space.com.

О'Нил предлагал использовать ускоритель масс для запуска лунных материалов на орбиту Луны для производства в космосе. Ученому также удалось построить прототип ускорителя масс, который потом был усовершенствован.

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В конце же прошлого года компания General Atomics ElectroMagnetic Systems предоставила отчет по поводу оценки эффективности лунной электромагнитной катапульты. В документе отмечается, что Луна действительно богата полезными ресурсами, среди которых кремний, титан, алюминий и железо. Также весьма перспективно выглядит и добыча лунной воды.

"Вскоре лунная экономика будет опираться на добычу полезных ресурсов для восполнения запасов, ремонта и дозаправки космических кораблей на лунной орбите. Такой метод будет менее затратным, чем доставка земных ресурсов из глубокого гравитационного колодца Земли", — говорится в докладе.

Электромагнитная катапульта на Луне Фото: LPI

Электромагнитные запуски полезных материалов с поверхности Луны могут оказаться более эффективными, чем пуски обычных ракет на химическом топливе, которое придется запускать с Земли на Луну.

В документе также содержатся рекомендации о том, как можно усовершенствовать данную технологию, так как с момента ее изобретения прошло не мало времени. Отдельно отмечается, что особенно важной вехой лунной экономики будет безопасная, дешевая и стабильная отправка грузов с Луны.

Пусковая установка Лаборатории электромагнитных рельсотронов ВМС США Фото: U.S. Navy Photo

"Несомненно, первое звено в цепи развития лунной экосистемы будет зависеть от поставок оборудования, конструкций и вспомогательных систем с Земли", — отмечается в документе.

Для таких задач, по мнению авторов отчета, идеально подойдет электромагнитная пусковая установка, так как она может использовать почти неограниченную солнечную энергию, как основной источник. В это же время, ракетное топливо придется отправлять с Земли.

Более того, правительству США не придется создавать технологию с нуля, а просто усовершенствовать электромагнитную систему запусков, которая уже используется на атомном авианосце ВМС США "Джеральд Р. Форд".

Авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" Фото: U.S. Navy Photo

Напомним, ученые подсчитали, сколько стоят все ресурсы на спутнике Земли и как их будут делить. Луна является источником очень ценных ресурсов на квадриллионы долларов США и в ближайшие десятилетия за них начнется настоящая борьба.