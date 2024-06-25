Зона невероятной жары: что такое тепловой купол и почему он нависает над нами

В условиях невероятной жары из-за потепления климата ученые рассказали, что такое тепловой купол и что его вызывает.

Related video

Климатический кризис больше не выглядит, как "страшилка", которой нас пугают ученые — он уже здесь и мы ощущаем на себе его последствия. В результате глобального нагревания планеты мир уже столкнулся с невероятными волнами жары, засухи и лесных пожаров, а количество экстремальных штормов невероятно возросло. Теперь ученые заговорили о еще одной угрозе — тепловом куполе, накрывающем целые регионы, пишет IFLScience.

Ранее ученые уже заявляли, что "раскаленный купол" вызывает резкое повышение температуры и под угрозой уже оказались миллионы людей — речь идет о тепловом куполе, который сегодня навис над США. По словам метеоролога Марка Шенара, человечеству стоит привыкать к словосочетанию "тепловой купол", так как время от времени нам, вероятно, придется выживать в периоды чрезмерной жары.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Что такое тепловой купол

По словам исследователей, за этой волной тепла стоит погодное явление, известное как тепловой купол. Речь идет о системе высокого давления, которая сегодня "припарковалась" над Штатами — именно она улавливает теплый воздух и не дает проникнуть прохладному морскому. Все это напоминает "кипящую кастрюлю" с закрытой крышкой — высокое давление толкает теплый воздух вниз к земле и еще больше нагревает его, сжимая.

Что вызывает тепловой купол?

Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NОАА) свидетельствуют, что тепловые купола, вероятно, будут формироваться в Северной Америке в годы Ла-Нинья. Ранее ученые уже заявили, что оно сменит более теплые условия Эль-Ниньо в Тихом океане уже в этом году.

В результате разницы между температурами в восточной и западной части Тихого океана ветры, которые толкают горячий воздух на восток в сторону Северной Америки. В конце концов, теплый воздух попадает в реактивный поток, поток воздуха, идущий против часовой стрелки вокруг Земли, и выталкивается над сушей на северо-западе Тихого океана.

Ученые также полагают, что глобальное потепление планеты делает эти волны тепла более жаркими, продолжительными, масштабными и частыми. В то же время, по мере углубления климатического кризиса подобные экстремальные погодные явления, вероятно, будут становиться лишь более распространенными.

По словам ведущего климатолога, доктора Майкла Манна, наука ясно показывает, что антропогенное изменение климата уже влияет на волны тепла. Простыми словами, то, что когда-то было очень редким явлением, сегодня становится все более распространенным.

Ранее Фокус писал о том, что Земля изнывает от жары: ученые заявляют о начале эры "глобального кипения" на планете.