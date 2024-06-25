Зона неймовірної спеки: що таке тепловий купол і чому він нависає над нами

В умовах неймовірної спеки через потепління клімату вчені розповіли, що таке тепловий купол і що його викликає.

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Кліматична криза більше не виглядає, як "страшилка", якою нас лякають науковці — вона вже тут і ми відчуваємо на собі її наслідки. Унаслідок глобального нагрівання планети світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки, посухи та лісових пожеж, а кількість екстремальних штормів неймовірно зросла. Тепер учені заговорили про ще одну загрозу — тепловий купол, що накриває цілі регіони, пише IFLScience.

Раніше вчені вже заявляли, що "розпечений купол" спричиняє різке підвищення температури й під загрозою вже опинилися мільйони людей — ідеться про тепловий купол, який сьогодні навис над США. За словами метеоролога Марка Шенара, людству варто звикати до словосполучення "тепловий купол", адже час від часу нам, ймовірно, доведеться виживати в періоди надмірної спеки.

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Що таке тепловий купол

За словами дослідників, за цією хвилею тепла стоїть погодне явище, відоме як тепловий купол. Йдеться про систему високого тиску, яка сьогодні "припаркувалася" над Штатами — саме вона вловлює тепле повітря і не дає проникнути прохолодному морському. Усе це нагадує "киплячу каструлю" із закритою кришкою — високий тиск штовхає тепле повітря донизу, до землі, і ще більше нагріває його, стискаючи.

Що викликає тепловий купол?

Дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) свідчать, що теплові куполи, ймовірно, формуватимуться в Північній Америці в роки Ла-Нінья. Раніше вчені вже заявили, що воно змінить тепліші умови Ель-Ніньйо в Тихому океані вже цього року.

Унаслідок різниці між температурами в східній і західній частині Тихого океану вітри, які штовхають гаряче повітря на схід у бік Північної Америки. Зрештою, тепле повітря потрапляє в реактивний потік, потік повітря, що йде проти годинникової стрілки навколо Землі, і виштовхується над сушею на північному заході Тихого океану.

Вчені також вважають, що глобальне потепління планети робить ці хвилі тепла спекотнішими, тривалішими, масштабнішими та частішими. Водночас у міру поглиблення кліматичної кризи подібні екстремальні погодні явища, ймовірно, ставатимуть лише більш поширеними.

За словами провідного кліматолога, доктора Майкла Манна, наука ясно показує, що антропогенна зміна клімату вже впливає на хвилі тепла. Простими словами, те, що колись було дуже рідкісним явищем, сьогодні стає все більш поширеним.

Раніше Фокус писав про те, що Земля знемагає від спеки: вчені заявляють про початок ери "глобального кипіння" на планеті.