Очень странные миры: что такое планеты-бродяги и насколько они опасны для Земли

Планеты-бродяги блуждают по бескрайней Вселенной самостоятельно, ведь у них нет гравитационной связи ни с одной звездой.

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Во Вселенной существует много странных объектов и явлений, среди которых особое место занимают так называемые планеты-бродяги, которые еще называют планетами-изгоями и свободно плавающими планетами. Дело в том, что эти миры были выброшены из своей звездной системы, где они изначально возникли. В результате у данных планет нет гравитационной связи ни с какой звездой, и они свободно перемещаются по бескрайним просторам космоса. Во время своих блужданий по Вселенной планеты-бродяги могут оказаться под влиянием гравитации любого крупного объекта. Но представляют ли они угрозу для Земли? об этом пишет Space.

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По словам Дэвида Беннетта из Центра космических полетов NASF имени Годдарда, большая часть планет-бродяг улетает из своих звездных систем во время ранней стадии формирования планет вокруг звезд. Дело в том, что в этот период орбиты планет более хаотичны и между мирами возникает больше взаимодействия. Хотя также считается, что блуждающие планеты могут быть выброшены из любой планетной системы на протяжении всего периода ее существования.

По словам Беннетта, в основном бродячие планеты улетают в космос из систем, где находится две звезды, то есть не таких как наша Солнечная система. Движение двух звезд и их гравитация приводит к нарушению орбит планет из-за чего они отправляются в длительное путешествие по космосу.

Сколько бродячих планет находится в нашей галактике?

По оценкам астрономов, на каждую звезду в Млечном Пути приходится примерно 20 планет-бродяг. Предполагается, что в нашей галактике находится примерно 200 млрд звезд. Поэтому блуждающих миров в Млечном Пути может быть 4 триллиона.

По оценкам астрономов, на каждую звезду в Млечном Пути приходится примерно 20 планет-бродяг. Предполагается, что в нашей галактике находится примерно 200 млрд звезд. Поэтому блуждающих миров в Млечном Пути может быть 4 триллиона Фото: NASA/JPL-CALTECH

Беннетт считает, что большинство свободно плавающих планет имеют примерно размер и массу Земли. Более крупные планеты скорее всего не смогли бы улететь из своих систем, ведь им нужны очень сильные нарушения орбиты. Хотя, скорее всего существуют и более крупные миры, размером с Юпитер.

Но на сегодняшний день ученым удалось обнаружить всего несколько сотен таких блуждающих миров, ведь их чрезвычайно сложно найти. Причина кроется как раз в том, что они не связаны ни с какой звездой, а планеты за пределами Солнечной системы находят как раз благодаря свету звезд. Но планеты-изгои могут оказывать гравитационное влияние на звезду, мимо которой они пролетают во время своего путешествия по Вселенной.

Являются ли бродячие планеты угрозой для Земли?

Если в Млечном Пути существуют триллионы свободно плавающих планет, то можно предположить, что они представляют собой значительную угрозу для стабильности Солнечной системы или даже для самой Земли, если одна такая планета подлетит слишком близко.

По словам Беннетта, существует очень низкая вероятность того, что какая-либо планета-бродяга войдет в Солнечную систему и нарушит ее стабильность. Несмотря на огромное количество таких миров, между звездами достаточно места, чтобы они не несли угрозы для Земли и других планет нашей системы. Даже если какая-либо планета-изгой размером с Землю войдет в Солнечную систему, то она не сможет оказать сильного дестабилизирующего влияния.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что в галактике-спутнике Млечного Пути находится темная материя, состоящая из частиц, которые нарушают главную теорию об этом загадочном веществе.

Также Фокус писал о том, что согласно предположению ученых, в Солнечной системе постоянно находятся объекты из других частей нашей галактики.