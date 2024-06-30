Дуже дивні світи: що таке планети-бродяги і наскільки вони небезпечні для Землі

Планети-бродяги блукають безкрайнім Всесвітом самостійно, адже у них немає гравітаційного зв'язку з жодною зіркою.

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У Всесвіті існує багато дивних об'єктів і явищ, серед яких особливе місце посідають так звані планети-бродяги, які ще називають планетами-вигнанцями і планетами, що вільно плавають. Річ у тім, що ці світи були викинуті зі своєї зоряної системи, де вони спочатку виникли. У результаті у цих планет немає гравітаційного зв'язку ні з якою зіркою, і вони вільно переміщаються безкрайніми просторами космосу. Під час своїх блукань Всесвітом планети-бродяги можуть опинитися під впливом гравітації будь-якого великого об'єкта. Але чи становлять вони загрозу для Землі? про це пише Space.

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За словами Девіда Беннетта з Центру космічних польотів NASF імені Годдарда, більша частина планет-бродяг відлітає зі своїх зоряних систем під час ранньої стадії формування планет навколо зірок. Річ у тім, що в цей період орбіти планет більш хаотичні і між світами виникає більше взаємодії. Хоча також вважається, що блукаючі планети можуть бути викинуті з будь-якої планетної системи протягом усього періоду її існування.

За словами Беннетта, здебільшого бродячі планети відлітають у космос із систем, де розташовано дві зірки, тобто не таких як наша Сонячна система. Рух двох зірок і їхня гравітація призводить до порушення орбіт планет, через що вони вирушають у тривалу подорож космосом.

Скільки бродячих планет знаходиться в нашій галактиці?

За оцінками астрономів, на кожну зірку в Чумацькому Шляху припадає приблизно 20 планет-бродяг. Передбачається, що в нашій галактиці перебуває приблизно 200 млрд зірок. Тому блукаючих світів у Чумацькому Шляху може бути 4 трильйони.

За оцінками астрономів, на кожну зірку в Чумацькому Шляху припадає приблизно 20 планет-бродяг. Передбачається, що в нашій галактиці перебуває приблизно 200 млрд зірок. Тому блукаючих світів у Чумацькому Шляху може бути 4 трильйони. Фото: планета-изгой

Беннетт вважає, що більшість планет, які вільно плавають, мають приблизно розмір і масу Землі. Більші планети, найімовірніше, не змогли б полетіти зі своїх систем, адже їм потрібні дуже сильні порушення орбіти. Хоча, найімовірніше, існують і більші світи, розміром з Юпітер.

Але на сьогодні вченим вдалося виявити лише кілька сотень таких блукаючих світів, адже їх надзвичайно складно знайти. Причина криється якраз у тому, що вони не пов'язані з жодною зіркою, а планети за межами Сонячної системи знаходять якраз завдяки світлу зірок. Але планети-ізгої можуть чинити гравітаційний вплив на зірку, повз яку вони пролітають під час своєї подорожі Всесвітом.

Чи є бродячі планети загрозою для Землі?

Якщо в Чумацькому Шляху існують трильйони планет, що вільно плавають, то можна припустити, що вони становлять значну загрозу для стабільності Сонячної системи або навіть для самої Землі, якщо одна така планета підлетить занадто близько.

За словами Беннетта, існує дуже низька ймовірність того, що будь-яка планета-бродяга увійде до Сонячної системи і порушить її стабільність. Незважаючи на величезну кількість таких світів, між зірками достатньо місця, щоб вони не несли загрози для Землі та інших планет нашої системи. Навіть якщо будь-яка планета-ізгой розміром із Землю увійде до Сонячної системи, то вона не зможе чинити сильного дестабілізуючого впливу.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що в галактиці-супутнику Чумацького Шляху знаходиться темна матерія, що складається з частинок, які порушують головну теорію про цю загадкову речовину.

Також Фокус писав про те, що згідно з припущенням учених, у Сонячній системі постійно перебувають об'єкти з інших частин нашої галактики.