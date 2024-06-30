После исторической посадки на Луне Китай нацелился на более глубокий космос (фото)

КНР планирует совершить посадку своих аппаратов на астероид, Марс, а также отправить зонды к Юпитеру и Урану.

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Национальное космическое управление Китая (CNSA) не только начало изучение образцов лунной почвы, взятых аппаратом "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны, но и готовится к исследованию более глубокого космоса. В частности, речь идет о второй, третьей и четвертой миссии программы "Тяньвэнь". Также Китай активно готовится к высадке своих астронавтов на Луну, пишет Interesting Engineering.

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25 июня 2024 года на Землю прилетела китайская капсула миссии "Чанъэ-6", внутри которой находилось почти 2 кг образцов лунного горной породы с обратной стороны Луны. Об этой миссии Фокус уже подробно писал. "Чанъэ-6" стала второй китайской миссией по сбору образцов на Луне после "Чанъэ-5", которая сделала то же само, но на видимой стороне спутника Земли в 2020 году.

После успешного завершения миссии "Чанъэ-6" Китай вошел в историю, как первая страна в мире, аппараты которой смогли собрать и доставить на Землю образцы горной породы с обратной стороны Луны. Сейчас уже началось изучение полученного материала, но CNSA также занимается планированием исследования более глубокого космоса.

25 июня капсула с образцами с обратной стороны Луны совершила посадку на территории Китая

Стало известно, что миссия "Тяньвэнь-2" (в рамках первой миссии программы "Тяньвэнь" на Марс были доставлены орбитальный аппарат и марсоход) должна отправится в космос в мае следующего года. Ее цель состоит в изучении астероида и кометы.

Китайский космический аппарат должен собрать образцы на околоземном астероиде (469219) Камоалева и вернуть их примерно через 2,5 года после запуска в космос. После этого миссия "Тяньвэнь-2" отправится изучать комету 311P/PANSTARRS.

После успешного завершения миссии "Чанъэ-6" Китай вошел в историю, как первая страна в мире, аппараты которой смогли собрать и доставить на Землю образцы горной породы с обратной стороны Луны Фото: CNSA

Согласно сообщению CNSA, аппараты миссии "Тяньвэнь-3" должны отправиться на Марс, но в этот раз будет проведен сбор образцов почвы на Красной планете с целью их доставки на Землю. Точная дата запуска пока хранится в секрете. Также точно не известно, когда изучать Юпитер и Уран отправятся аппараты миссии "Тяньвэнь-4", но то, что она состоится известно уже точно.

Аппараты миссии "Тяньвэнь-3" должны отправиться на Марс, но в этот раз будет проведен сбор образцов почвы на Красной планете с целью их доставки на Землю Фото: NASA

Также Китай планирует снова вернуться на Луну со своими аппаратами "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". Первую миссию собираются отравить в район южного полюса Луны в 2026 году, а вторую туда же, но в 2028 году. Цель этих миссий состоит в исследовании потенциального места для высадки первых китайских астронавтов на Луне, а также для строительства китайской базы на спутнике Земли. Считается, что в этом регионе Луны находится много благоприятных условий для установления долгосрочного присутствия человека. В частности, это касается больших залежей водяного льда, из которого можно добывать воду, а из нее – водород и кислород. Ранее Китай уже заявлял о том, что собирается отправить своих астронавтов на Луну уже к 2030 году. В то же время NASA собирается вернуться на Луну после более чем 50 –летнего перерыва в 2026 году.

Также Китай планирует снова вернуться на Луну со своими аппаратами "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8" Фото: NASA

В последние годы Китай стремительными темпами развивает свою космическую отрасль и одним из главных достижений в этом плане является создание орбитальной станции "Тяньгун".

Что касается ситуации на орбите, то как уже писал Фокус, NASA не выпускает астронавтов с МКС в открытый космос. NASA перенесло следующий выход в открытый космос с Международной космической станции из-за проблем, которые возникли в скафандре одного из астронавтов.

Также Фокус писал о новом открытии китайских ученых, которое они сделали по время исследования образцов лунной почвы, доставленных миссией "Чанъэ-5". Этот открытие меняет представление о происхождении Луны.