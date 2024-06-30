Осторожно, вода: NASA не выпускает астронавтов с МКС в открытый космос, что случилось

NASA перенесло следующий выход в открытый космос с Международной космической станции из-за проблем, которые возникли в скафандре одного из астронавтов.

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Космическому агентству США нужно больше времени для того,чтобы разобраться с утечкой воды из скафандра астронавта Трейси Дайсон, которая произошла 24 июня. Эта проблема не позволила выйти двум астронавтам в открытый космос с Международной космической станции (МКС). Следующий выход за пределы станции перенесен до конца июля, пишет Space.

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Двое астронавтов NASA, Трейси Дайсон и Майкл Барратт должны были совершить 90-й выход в открытый космос с МКС для выполнения как задач по ремонту станции, так и с научной целью. Но выход за пределы станции 24 июня был прерван, как уже писал Фокус, и теперь астронавты смогут выполнить свою миссию не раньше, чем в конце июля.

Астронавты NASA Трейси Дайсон и Майкл Барратт Фото: NASA

Этого времени должно хватить для того, чтобы провести расследование инцидента, возникшего во время прошлой попытки покинуть МКС. Хотя астронавты должны были находиться в космосе 6,5 часов, им пришлось завершить подготовку к миссии уже через 31 минуту, когда из скафандра Дайсон начала вытекать вода. Она используется в качестве охлаждающей жидкости.

Майкл Барратт возвращается обратно из шлюзового отсека МКС после отмененного выхода в открытый космос 24 июня Фото: NASA

Пока что команды NASA на Земле не смогли обнаружить причину утечки воды, а значит пока астронавтам нельзя покидать станцию, ведь если это произойдет в космосе, то может подвергнуть жизнь астронавтов опасности. Сейчас наземные команды и астронавты на МКС работают над выяснением причин возникновения проблемы и пытаются выяснить, что нужно сделать для того, чтобы подобная утечка воды не повторилась.

Планируется, что снова в открытый космос в конце июля снова выйдут те же двое астронавтов NASA. Они должны заменить некоторое оборудование снаружи МКС и проверить работоспособность других систем.

Трейси Дайсон должны была выйти в открытый космос еще 13 июня, но вместе с астронавтом Меттью Домиником. Но у последнего возникли какие-то проблемы со скафандром, о которых NASA так подробно и не сообщило. Но тот выход в космос также был отменен. Всего NASA планировало совершить 3 выхода за пределы МКС этим летом, но пока что ни один не состоялся.

Что касается утечек охлаждающей жидкости из скафандров астронавтов, то подобные проблемы случались и раньше. Например, 2 года наза астронавт Европейского космического агенства (ЕКА) Маттиас Маурер заметил скопление воды в своем шлеме после длительного выхода в открытый космос. Это привело к долгому перерыву в выходах за пределы орбитальной станции. Более 10 лет назад у еще одного астронавта ЕКА, Луки Пармитано, произошла утечка воды, которая начала заполнять его шлем прямо в космосе. Ему пришлось срочно вернуться обратно на станцию.

Как уже писал Фокус, недавно спутник РФ разрушился на опасной дистанции от МКС. В NASA после распада российского спутника приказали экипажам МКС спрятаться в космических кораблях, поскольку распад произошел недалеко от самой станции.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, где скрывается инопланетная жизнь на спутниках Юпитера и Сатурна. Если инопланетная жизнь существует на Европе или Энцеладе, то глубоко в океане есть то, что помогает ее существованию.