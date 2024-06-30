Обережно, вода: NASA не випускає астронавтів із МКС у відкритий космос, що трапилося

NASA перенесло наступний вихід у відкритий космос із Міжнародної космічної станції через проблеми, які виникли в скафандрі одного з астронавтів.

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Космічному агентству США потрібно більше часу для того, щоб розібратися з витоком води зі скафандра астронавта Трейсі Дайсон, який стався 24 червня. Ця проблема не дала змоги вийти двом астронавтам у відкритий космос із Міжнародної космічної станції (МКС). Наступний вихід за межі станції перенесено до кінця липня, пише Space.

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Двоє астронавтів NASA, Трейсі Дайсон і Майкл Барратт, мали здійснити 90-й вихід у відкритий космос із МКС для виконання як завдань із ремонту станції, так і з науковою метою. Але вихід за межі станції 24 червня був перерваний, як уже писав Фокус, і тепер астронавти зможуть виконати свою місію не раніше, ніж наприкінці липня.

Астронавти NASA Трейсі Дайсон і Майкл Барратт Фото: NASA

Цього часу має вистачити для того, щоб провести розслідування інциденту, що виник під час минулої спроби покинути МКС. Хоча астронавти мали перебувати в космосі 6,5 годин, їм довелося завершити підготовку до місії вже через 31 хвилину, коли зі скафандра Дайсон почала витікати вода. Вона використовується як охолоджувальна рідина.

Майкл Барратт повертається назад зі шлюзового відсіку МКС після скасованого виходу у відкритий космос 24 червня Фото: NASA

Поки що команди NASA на Землі не змогли виявити причину витоку води, а значить поки що астронавтам не можна залишати станцію, адже якщо це станеться в космосі, то може наразити життя астронавтів на небезпеку. Наразі наземні команди та астронавти на МКС працюють над з'ясуванням причин виникнення проблеми і намагаються з'ясувати, що потрібно зробити для того, щоб подібний витік води не повторився.

Планується, що знову у відкритий космос наприкінці липня знову вийдуть ті самі двоє астронавтів NASA. Вони мають замінити деяке обладнання зовні МКС і перевірити працездатність інших систем.

Трейсі Дайсон мала вийти у відкритий космос ще 13 червня, але разом з астронавтом Меттью Домініком. Але в останнього виникли якісь проблеми зі скафандром, про які NASA так детально і не повідомило. Але той вихід у космос також було скасовано. Загалом NASA планувало здійснити 3 виходи за межі МКС цього літа, але поки що жоден не відбувся.

Щодо витоків охолоджувальної рідини зі скафандрів астронавтів, то подібні проблеми траплялися і раніше. Наприклад, 2 роки тому астронавт Європейського космічного агентства (ЄКА) Маттіас Маурер помітив скупчення води у своєму шоломі після тривалого виходу у відкритий космос. Це призвело до довгої перерви у виходах за межі орбітальної станції. Понад 10 років тому у ще одного астронавта ЄКА, Луки Пармітано, стався витік води, яка почала заповнювати його шолом прямо в космосі. Йому довелося терміново повернутися назад на станцію.

Як уже писав Фокус, нещодавно супутник РФ зруйнувався на небезпечній дистанції від МКС. У NASA після розпаду російського супутника наказали екіпажам МКС сховатися в космічних кораблях, оскільки розпад стався недалеко від самої станції.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, де ховається інопланетне життя на супутниках Юпітера і Сатурна. Якщо інопланетне життя існує на Європі або Енцеладі, то глибоко в океані є те, що допомагає його існуванню.