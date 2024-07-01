Похороненные в горшках под каменными кругами: в Норвегии нашли детский некрополь (фото)

Исследователи обнаружили древние детские захоронения на юго-востоке страны. По их мнению, большое количество захоронений на протяжении веков указывает на то, что это место было важным для древних людей.

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В карьере вблизи Фредрикстада на юго-востоке Норвегии археологи обнаружили древнее захоронение, которое содержит останки детей, умерших более 2 800 лет назад. Это место, уникальное в Европе, дает ученым редкую возможность исследовать способы захоронения детей в прошлом, пишет Arkeonews.

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В декабре 2023 года команда археологов под руководством Гуро Фоссума обнаружила каменные образования, которые первоначально считались частью древних поселений каменного века. Позже эти образования идентифицировали как погребальные круги.

Дети, в возрасте от младенца до шести лет, были похоронены в керамических горшках, фрагменты которых нашли под каменными кругами. Датирование скелетных останков показало, что они умерли в период норвежского бронзового и железного века, между 800 и 400 годами до н. э.

Фото: Museum of Cultural History

Фоссум объяснил, что длительный период использования этого места свидетельствует о том, что дети умерли не от одного стихийного бедствия или эпидемии. Погребальные круги, диаметром от 1 до 1,5 метров, были сложно сделаны, некоторые из них имели большие камни в середине или по краям, что указывает на вариации в дизайне.

Археологи столкнулись с проблемами из-за минимального количества найденных костей, некоторые гробницы содержали лишь 0,1 грамма останков. Наряду с детскими захоронениями нашли бытовые объекты, такие как костры и кухонные ямы, что свидетельствует о том, что это место могло также служить местом сбора общины для проведения похоронных мероприятий.

Исследователь отметил особый характер этого места: могилы размещены близко друг к другу, вероятно, на открытой местности вблизи путей сообщения, что указывает на их важность для общины. Каждый камень, использованный в формации, происходит из разных мест и размещен там не просто так.

Открытие привлекло внимание не только своей редкостью, но и эмоциональным резонансом. Хокон Рейерсен, доцент кафедры археологии Ставангерского университета, отметил, что эта находка связывает нас с универсальными человеческими эмоциями потери и траура, демонстрируя сходство в том, как люди в прошлом чествовали своих умерших.

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Фоссум также отметил эгалитарный характер практики захоронения, когда мужчины, женщины и дети получали одинаковое отношение. Это свидетельствует об обществе, в котором сообщество и равенство были важными ценностями.

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