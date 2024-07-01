Поховані в горщиках під кам'яними колами: в Норвегії знайшли дитячий некрополь (фото)

Дослідники виявили стародавні дитячі поховання на південному сході країни. На їхню думку, велика кількість поховань впродовж віків вказує на те, що це місце було важливим для древніх людей.

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У кар'єрі поблизу Фредрікстада на південному сході Норвегії археологи виявили стародавнє поховання, яке містить останки дітей, що померли понад 2 800 років тому. Це місце, унікальне в Європі, дає науковцям рідкісну можливість дослідити способи поховання дітей у минулому, пише Arkeonews.

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У грудні 2023 року команда археологів під керівництвом Гуро Фоссума виявила кам'яні утворення, які спочатку вважалися частиною давніх поселень кам'яного віку. Пізніше ці утворення ідентифікували як поховальні кола.

Діти, віком від немовляти до шести років, були поховані в керамічних горщиках, фрагменти яких знайшли під кам'яними колами. Датування скелетних решток показало, що вони померли в період норвезького бронзового і залізного віку, між 800 і 400 роками до н. е.

Фото: Museum of Cultural History

Фоссум пояснив, що тривалий період використання цього місця свідчить про те, що діти померли не від одного стихійного лиха чи епідемії. Поховальні кола, діаметром від 1 до 1,5 метрів, були складно зроблені, деякі з них мали більші камені в середині або по краях, що вказує на варіації в дизайні.

Археологи зіткнулися з проблемами через мінімальну кількість знайдених кісток, деякі гробниці містили лише 0,1 грама останків. Поряд з дитячими похованнями знайшли побутові об'єкти, такі як вогнища і кухонні ями, що свідчить про те, що це місце могло також слугувати місцем збору громади для проведення похоронних заходів.

Дослідник відзначив особливий характер цього місця: могили розміщені близько одна до одної, ймовірно, на відкритій місцевості поблизу шляхів сполучення, що вказує на їхню важливість для громади. Кожен камінь, використаний у формації, походить із різних місць і розміщений там не просто так.

Відкриття привернуло увагу не лише своєю рідкістю, але й емоційним резонансом. Хокон Реєрсен, доцент кафедри археології Ставангерського університету, зазначив, що ця знахідка пов'язує нас з універсальними людськими емоціями втрати і жалоби, демонструючи схожість у тому, як люди в минулому вшановували своїх померлих.

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Фоссум також наголосив на егалітарному характері практики поховання, коли чоловіки, жінки і діти отримували однакове ставлення. Це свідчить про суспільство, в якому спільнота і рівність були важливими цінностями.

Раніше Фокус писав про докази існування забутого середньовічного королівства у Західному Сассексі, які виявили дослідники.

А також ми розповідали про незвичайні гробниці у Південній Кореї. Це місце розкрило несподівані подробиці про те, як давні корейці ховали своїх померлих.