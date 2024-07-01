Мыть или не мыть: как на самом деле правильно ухаживать за офисной чашкой

Офисная чашка нуждается в постоянном уходе, в частности мытье. Однако у разных людей разные мнения на частоту этой процедуры. Но оказалось, что при определенных условиях мытье чашки может сделать только хуже.

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Чашка для кофе (или чая) является неотъемлемой частью работы в офисе. Однако, возникает важный вопрос: как именно надо ухаживать за своей чашкой, пишет IFLScience.

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Исследование, проведенное среди 2000 британцев, выявило целый спектр привычек. Большинство из респондентов утверждают, что моют чашки после каждого использования, но значительная часть призналась, что просто ополаскивает его. Еще 3% добавили, что вообще никогда не моют посуду.

Потенциальные последствия этих привычек для здоровья могут быть разными. По словам доктора Джеффри Старка, специалиста по инфекционным заболеваниям, хотя микробы и присутствуют в немытых чашках, большинство из них исходят от самого пользователя.

Однако доктор Чарльз Герба, профессор микробиологии, отмечает, что около 90% офисных чашек содержат вредные микробы, а 20% — фекальные бактерии.

Оба эксперта сходятся во мнении, что реальную опасность может представлять мытье чашек общей губкой в офисной комнате отдыха, которая часто имеет большее количество бактерий, чем любой другой предмет в офисе.

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Учитывая эти выводы, может показаться, что безопаснее оставить чашку немытой, чем рисковать заражением от грязной губки.

Тем, кому эта идея не нравится, эксперты советуют использовать бумажные полотенца с мылом и горячей водой или забрать чашку домой и тщательно вымыть ее в посудомоечной машине.

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